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Мир

14 объектов недвижимости: выселенные в Великобритании беженцы оказались миллионерами (фото)

Семья украинских беженцев в Великобритании.
Фото: The Daily Mail | Семья украинских беженцев в Великобритании.

Британский домовладелец выселил многодетную семью украинцев, объяснив, что "не сошлись взглядами". Впоследствии выяснилось, что глава семьи — бывший полицейский, который владеет прибыльным бизнесом в Киеве. Беженцы ведут роскошный образ жизни, отдыхают в экзотических странах.

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Британские журналисты провели расследование и выяснили, что глава многодетной семьи беженцев из Украины оказался полицейским из Киева c прибыльным бизнесом в сфере недвижимости. Об этом сообщает The Daily Mail.

Максим и Ольга Гирик, их пятеро детей вместе с пожилыми родителями в мае переехали из Украины в британский город Фарем (графство Хантс), где им предоставил жилье военнослужащий британских ВМФ Дадли Мальстер. Впоследствии британец решил выселить украинцев, те выехать отказались. Дело дошло до суда и получило огласку. Неравнодушные граждане передавали беженцам пожертвования — набралось несколько десятков тысяч фунтов стерлингов.

В конечном итоге для семьи нашли новое жилье в графстве Ланкашир. Они получили возможность бесплатной полугодичной аренды дома с четырьмя спальнями на берегу озера, который стоит 180 тыс. фунтов стерлингов (207 000 тыс. евро).

Для многодетной семьи украинцев собрали более £20 000

О причинах судебного иска и выселении, на котором настоял офицер британского флота, не сообщается. Максим Гирик объяснил журналистам, что это произошло из-за "расхождений во взглядах".

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Переезд на новое место
беженцы из Украины, великобритания беженцы из Украины, украинские беженцы британия
Переезд на новое место
беженцы из Украины, великобритания беженцы из Украины, украинские беженцы британия
Переезд на новое место
беженцы из Украины, великобритания беженцы из Украины, украинские беженцы британия
Переезд на новое место
беженцы из Украины, великобритания беженцы из Украины, украинские беженцы британия
беженцы из Украины, великобритания беженцы из Украины, украинские беженцы британия
беженцы из Украины, великобритания беженцы из Украины, украинские беженцы британия
беженцы из Украины, великобритания беженцы из Украины, украинские беженцы британия

Дадли Мальстер сказал, что история, рассказанная семьей Гириков, вызвала у него сомнения.

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Люди, которые решили поддержать семью украинцев передали им свыше 20 тыс. фунтов стерлингов (23 тыс. евро).

"Спустя две недели мы поняли, что эта семья — не те люди, которых мы ожидали увидеть, и усомнились в их честности. Мы приняли трудное решение и попросили их выехать", — пояснил Мальстерем, добавив, что, ко всему прочему, он помогает еще одной семье из Украины, нашел школу для их детей, жилье и также помог оформить визу.

беженцы из Украины, великобритания беженцы из Украины, украинские беженцы британия
Дом для украинских беженцев за 180 тыс. фунтов стерлингов.
беженцы из Украины, великобритания беженцы из Украины, украинские беженцы британия
Дом для украинских беженцев за 180 тыс. фунтов стерлингов.
беженцы из Украины, великобритания беженцы из Украины, украинские беженцы британия
Дом для украинских беженцев за 180 тыс. фунтов стерлингов.
беженцы из Украины, великобритания беженцы из Украины, украинские беженцы британия
беженцы из Украины, великобритания беженцы из Украины, украинские беженцы британия
беженцы из Украины, великобритания беженцы из Украины, украинские беженцы британия

Расследование журналистов

Позже по результатам расследования выяснилось, что на Максима Гирик как на владельца бизнеса с недвижимостью, который насчитывает около 14 объектов, жаловались несколько арендаторов.

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Максим Гирик — бывший украинский следователь по уголовным делам, который в 2014 году участвовал в парламентских выборах.

По фотографиям в социальных сетях бывшего полицейского можно сделать вывод о том, что он достаточно состоятельный человек, который ездил отдыхать в Дубай и Абу-Даби.

В Киеве арендаторы подавали судебные иски против Гирика из-за споров по ряду недвижимых объектов, которые он сдавал.

Некоторые из его бывших клиентов говорят, что он миллионер.

Украинцы отдыхают в Китае. беженцы из Украины, великобритания беженцы из Украины, украинские беженцы британия
Украинцы отдыхают в Китае.

Из других подробностей выяснилось, что мужчина работал в уголовном розыске и предпринимал неудачные попытки избраться в Верховную Раду в 2014 году. На фотографиях и видео в соцсетях Максим и Ольга наслаждаются отдыхом в экзотических странах.

Украинцы отдыхают в Китае. беженцы из Украины, великобритания беженцы из Украины, украинские беженцы британия
На фотографиях и видео в соцсетях Максим и Ольга наслаждаются отдыхом в экзотических странах.
Украинцы отдыхают в Китае. беженцы из Украины, великобритания беженцы из Украины, украинские беженцы британия
На фотографиях и видео в соцсетях Максим и Ольга наслаждаются отдыхом в экзотических странах.
Украинцы отдыхают в Китае. беженцы из Украины, великобритания беженцы из Украины, украинские беженцы британия
На фотографиях и видео в соцсетях Максим и Ольга наслаждаются отдыхом в экзотических странах.
Украинцы отдыхают в Китае. беженцы из Украины, великобритания беженцы из Украины, украинские беженцы британия
Украинцы отдыхают в Китае. беженцы из Украины, великобритания беженцы из Украины, украинские беженцы британия
На фотографиях и видео в соцсетях Максим и Ольга наслаждаются отдыхом в экзотических странах.
Украинцы отдыхают в Китае. беженцы из Украины, великобритания беженцы из Украины, украинские беженцы британия
Украинцы отдыхают в Китае. беженцы из Украины, великобритания беженцы из Украины, украинские беженцы британия
Украинцы отдыхают в Китае. беженцы из Украины, великобритания беженцы из Украины, украинские беженцы британия
Украинцы отдыхают в Китае. беженцы из Украины, великобритания беженцы из Украины, украинские беженцы британия
Украинцы отдыхают в Китае. беженцы из Украины, великобритания беженцы из Украины, украинские беженцы британия

По видео, размещенном в 2011 году, можно сделать вывод, что он и его невеста были обеспеченными людьми и десять лет назад. В одном посте есть фото с башни Бурдж-Халифа в Дубае.

Происхождение недвижимости, которой владеет Максим Гирик, неизвестно, но данные, выложенные в открытом доступе, говорит о том, что он имеет отношение к более чем десяти квартирам и шести компаниям. К этому бизнесу имеет отношение и его 60-летняя мать Елена.

Ответ предполагаемого владельца бизнеса

Из-за войны иск в отношении украинского бизнесмена, поданные в киевский суд, пока находится на рассмотрении.

Мужчина отрицает все обвинения в свой адрес.

"Если вы думаете, что я миллионер, тогда почему я нахожусь здесь? Я не выезжал из Украины с 2012 года", — пояснил он.

Вместе с тем, беженец подтвердил, что управляет рядом недвижимых объектов в Украине.

По его словам, он столкнулся с проблемными клиентами, из-за которых пришлось подавать судебные иски.

"Они официальные должники, до сих пор пишут обо мне всякую чушь и клевету в надежде, что это им как-то поможет", — написал он в ответ на запрос.

Напомним, что в Британии удвоят выплаты гражданам, которые принимают украинских беженцев. Британцам, которые хотят помочь переселенцам, предлагают предоставлять жилье как минимум на полгода.

Ранее Фокус сообщал, что в Кракове разгорелся скандал из-за того, что беженцев выселили из общежития.