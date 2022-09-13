14 объектов недвижимости: выселенные в Великобритании беженцы оказались миллионерами (фото)

Британский домовладелец выселил многодетную семью украинцев, объяснив, что "не сошлись взглядами". Впоследствии выяснилось, что глава семьи — бывший полицейский, который владеет прибыльным бизнесом в Киеве. Беженцы ведут роскошный образ жизни, отдыхают в экзотических странах.

Related video

Британские журналисты провели расследование и выяснили, что глава многодетной семьи беженцев из Украины оказался полицейским из Киева c прибыльным бизнесом в сфере недвижимости. Об этом сообщает The Daily Mail.

Максим и Ольга Гирик, их пятеро детей вместе с пожилыми родителями в мае переехали из Украины в британский город Фарем (графство Хантс), где им предоставил жилье военнослужащий британских ВМФ Дадли Мальстер. Впоследствии британец решил выселить украинцев, те выехать отказались. Дело дошло до суда и получило огласку. Неравнодушные граждане передавали беженцам пожертвования — набралось несколько десятков тысяч фунтов стерлингов.

В конечном итоге для семьи нашли новое жилье в графстве Ланкашир. Они получили возможность бесплатной полугодичной аренды дома с четырьмя спальнями на берегу озера, который стоит 180 тыс. фунтов стерлингов (207 000 тыс. евро).

Для многодетной семьи украинцев собрали более £20 000

О причинах судебного иска и выселении, на котором настоял офицер британского флота, не сообщается. Максим Гирик объяснил журналистам, что это произошло из-за "расхождений во взглядах".

[ + – ] Переезд на новое место [ + – ] Переезд на новое место [ + – ] Переезд на новое место [ + – ] Переезд на новое место

Дадли Мальстер сказал, что история, рассказанная семьей Гириков, вызвала у него сомнения.

[ + – ] Люди, которые решили поддержать семью украинцев передали им свыше 20 тыс. фунтов стерлингов (23 тыс. евро).

"Спустя две недели мы поняли, что эта семья — не те люди, которых мы ожидали увидеть, и усомнились в их честности. Мы приняли трудное решение и попросили их выехать", — пояснил Мальстерем, добавив, что, ко всему прочему, он помогает еще одной семье из Украины, нашел школу для их детей, жилье и также помог оформить визу.

[ + – ] Дом для украинских беженцев за 180 тыс. фунтов стерлингов. [ + – ] Дом для украинских беженцев за 180 тыс. фунтов стерлингов. [ + – ] Дом для украинских беженцев за 180 тыс. фунтов стерлингов.

Расследование журналистов

Позже по результатам расследования выяснилось, что на Максима Гирик как на владельца бизнеса с недвижимостью, который насчитывает около 14 объектов, жаловались несколько арендаторов.

[ + – ] Максим Гирик — бывший украинский следователь по уголовным делам, который в 2014 году участвовал в парламентских выборах.

По фотографиям в социальных сетях бывшего полицейского можно сделать вывод о том, что он достаточно состоятельный человек, который ездил отдыхать в Дубай и Абу-Даби.

В Киеве арендаторы подавали судебные иски против Гирика из-за споров по ряду недвижимых объектов, которые он сдавал.

Некоторые из его бывших клиентов говорят, что он миллионер.

[ + – ] Украинцы отдыхают в Китае.

Из других подробностей выяснилось, что мужчина работал в уголовном розыске и предпринимал неудачные попытки избраться в Верховную Раду в 2014 году. На фотографиях и видео в соцсетях Максим и Ольга наслаждаются отдыхом в экзотических странах.

[ + – ] На фотографиях и видео в соцсетях Максим и Ольга наслаждаются отдыхом в экзотических странах. [ + – ] На фотографиях и видео в соцсетях Максим и Ольга наслаждаются отдыхом в экзотических странах. [ + – ] На фотографиях и видео в соцсетях Максим и Ольга наслаждаются отдыхом в экзотических странах. [ + – ] На фотографиях и видео в соцсетях Максим и Ольга наслаждаются отдыхом в экзотических странах.

По видео, размещенном в 2011 году, можно сделать вывод, что он и его невеста были обеспеченными людьми и десять лет назад. В одном посте есть фото с башни Бурдж-Халифа в Дубае.

Происхождение недвижимости, которой владеет Максим Гирик, неизвестно, но данные, выложенные в открытом доступе, говорит о том, что он имеет отношение к более чем десяти квартирам и шести компаниям. К этому бизнесу имеет отношение и его 60-летняя мать Елена.

Ответ предполагаемого владельца бизнеса

Из-за войны иск в отношении украинского бизнесмена, поданные в киевский суд, пока находится на рассмотрении.

Мужчина отрицает все обвинения в свой адрес.

"Если вы думаете, что я миллионер, тогда почему я нахожусь здесь? Я не выезжал из Украины с 2012 года", — пояснил он.

Вместе с тем, беженец подтвердил, что управляет рядом недвижимых объектов в Украине.

По его словам, он столкнулся с проблемными клиентами, из-за которых пришлось подавать судебные иски.

"Они официальные должники, до сих пор пишут обо мне всякую чушь и клевету в надежде, что это им как-то поможет", — написал он в ответ на запрос.

Напомним, что в Британии удвоят выплаты гражданам, которые принимают украинских беженцев. Британцам, которые хотят помочь переселенцам, предлагают предоставлять жилье как минимум на полгода.

Ранее Фокус сообщал, что в Кракове разгорелся скандал из-за того, что беженцев выселили из общежития.