У Каліфорнії зіткнулися два літаки: загинули троє і собака (фото, відео)
Авіаційний експерт Макс Траскотт зазначив, що двомоторний літак Cessna в останню мить повернув праворуч, намагаючись уникнути аварії, але запізнився на кілька секунд. Інший же летів надто швидко.
Національна рада з транспортної безпеки США (NTSB) оприлюднила подробиці зіткнення двох літаків, що сталося минулого місяця неподалік муніципального аеропорту Вотсонвілл у штаті Каліфорнія. Про це повідомляє Newsweek.
Унаслідок зіткнення двох легкомоторних літаків Cessna загинули троє людей і собака. Пілот Карл Круппа та ще один пасажир із собакою перебували в одному з них, на борту іншого був один пілот.
Наявні записи свідчать, що перед зіткненням пілоти переговорювалися один із одним. Один із них попереджав, що другий наближається до нього надто швидко.
У звіті NTSB зазначається, що в результаті зіткнення обидва приватні літаки зазнали аварії.
Авіаційний експерт Макс Траскотт проаналізував звіт про зіткнення та зазначив, що двомоторний літак в останні миті повернув праворуч, намагаючись уникнути аварії, але на кілька секунд запізнився. Інший же летів на дуже великій швидкості.
Свідки розповіли, що чули, як пілоти спілкувалися на частоті CTAF, інші спостерігали за самим зіткненням.
Нагадаємо, що у Флориді пасажирський "Боїнг" ледь не зіткнувся з Cessna, літаки пролетіли за метри один від одного. Пілот легкомоторного борту ухилився убік, завдяки такому маневру вдалося уникнути катастрофи.
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