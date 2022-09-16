У Каліфорнії зіткнулися два літаки: загинули троє і собака (фото, відео)

Авіаційний експерт Макс Траскотт зазначив, що двомоторний літак Cessna в останню мить повернув праворуч, намагаючись уникнути аварії, але запізнився на кілька секунд. Інший же летів надто швидко.

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Національна рада з транспортної безпеки США (NTSB) оприлюднила подробиці зіткнення двох літаків, що сталося минулого місяця неподалік муніципального аеропорту Вотсонвілл у штаті Каліфорнія. Про це повідомляє Newsweek.

Унаслідок зіткнення двох легкомоторних літаків Cessna загинули троє людей і собака. Пілот Карл Круппа та ще один пасажир із собакою перебували в одному з них, на борту іншого був один пілот.

[ + – ] Зіткнення літаків у повітрі

Наявні записи свідчать, що перед зіткненням пілоти переговорювалися один із одним. Один із них попереджав, що другий наближається до нього надто швидко.

[ + – ] Зіткнення в повітрі забрало життя трьох людей і собаки

У звіті NTSB зазначається, що в результаті зіткнення обидва приватні літаки зазнали аварії.

[ + – ] Катастрофа літака в Каліфорнії

Авіаційний експерт Макс Траскотт проаналізував звіт про зіткнення та зазначив, що двомоторний літак в останні миті повернув праворуч, намагаючись уникнути аварії, але на кілька секунд запізнився. Інший же летів на дуже великій швидкості.

[ + – ] Кадри падіння літака, свідчення очевидців

Свідки розповіли, що чули, як пілоти спілкувалися на частоті CTAF, інші спостерігали за самим зіткненням.

Нагадаємо, що у Флориді пасажирський "Боїнг" ледь не зіткнувся з Cessna, літаки пролетіли за метри один від одного. Пілот легкомоторного борту ухилився убік, завдяки такому маневру вдалося уникнути катастрофи.

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