Рідкісну банкноту з 8-річною королевою продають за £15 000 (фото)

За словами аукціонерів, купюра входить до топ 10 найпопулярніших банкнот XX століття. Французька версія банкноти без дефектів може коштувати від 18 до 22 тисячі канадських доларів.

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Колекціонери почали шукати незвичайні монети та банкноти із зображенням покійної королеви Єлизавети Другої. Експерти вважають, що вартість пам'ятних предметів надалі зросте ще більше. Про це повідомляє The Metro.

Канадська 20-доларова купюра 1935 року із зображенням Єлизавети II у восьмирічному віці стала дуже популярною після смерті 96-річної королеви 8 вересня.

На аукціоні Alliance Coin & Banknote в канадському місті Альмонте (провінція Онтаріо), який відкриється цього місяця, будуть представлені деякі з предметів, які стосуються королеви, зокрема кілька банкнот номіналом 20 канадських доларів.

[ + – ] Фото: Bank of Canada | Банкнота з восьмирічною королевою

"Це одна з десяти найпопулярніших банкнот XX століття, цікаво буде спостерігати за ажіотажем", — сказав Шон Айзекс, засновник аукціону.

За одну банкноту планується отримати від 300 канадських доларів до кількох тисяч, залежно від стану банкноти.

Рідкісна французька версія банкноти без дефектів може коштувати від 18 до 22 канадських доларів.

[ + – ] Монета з королевою

Придбати банкноту з британським монархом, яка панувала довше за інших і зображена на рекордних 33 світових валютах, хочуть як новачки, так і досвідчені нумізмати.

Пітер Гатчінсон, фахівець з історичних монет компанії Hattons of London, сказав, що запити надходять навіть з Австралії. За його словами, спостерігається неймовірний попит, особливо рідкісні монети, випущені обмеженим тиражем.

Нагадаємо, що біля труни з Єлизаветою Другою виявилася недоречна реклама похоронного бюро, що викликало обурення громадськості.

Раніше Фокус повідомляв, що "п'яний" прем'єр-міністр Канади заспівав пісню Queen перед похороном Єлизавети II. Скандал спалахнув після того, як 50-річний Джастін Трюдо виконав у лондонському готелі "Богемську рапсодію" Фредді Мерк'юрі.