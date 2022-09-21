Редкую банкноту с 8-летней королевой продают за £15 000 (фото)

По словам аукционистов, купюра входит в топ-10 самых востребованных банкнот XX века. Французская версия банкноты без дефектов может стоить от 18 до 22 тысяч канадских долларов.

Related video

Коллекционеры принялись искать необычные монеты и банкноты с изображением покойной королевы Елизаветы Второй. Эксперты считают, что стоимость памятных предметов в дальнейшем вырастет еще больше. Об этом сообщает The Metro.

Канадская 20-долларовая купюра 1935 года с изображением Елизаветы II в восьмилетнем возрасте стала очень популярной после смерти 96-летней королевы 8 сентября.

На аукционе Alliance Coin & Banknote в канадском городе Альмонте (провинция Онтарио), который откроется в этом месяце, будут представлены некоторые из предметы, имеющих отношение к королеве, в том числе и несколько банкнот номиналом 20 канадских долларов.

[ + – ] Фото: Bank of Canada | Банкнота с восьмилетней королевой.

"Это одна из десяти самых востребованных банкнот XX века, будет интересно понаблюдать за ажиотажем", — сказал Шон Айзекс, учредитель аукциона.

За одну банкноту планируется выручить от 300 канадских долларов до нескольких тысяч, в зависимости от состояния банкноты.

Редкая французская версия банкноты без дефектов может стоить от 18 до 22 канадских долларов.

[ + – ] Монета с королевой

Приобрести банкноту с британским монархом, которая царствовала дольше других и изображена на рекордных 33 мировых валютах, хотят как новички, так и опытные нумизматы.

Питер Хатчинсон, специалист по историческим монетам компании Hattons of London, сказал, что запросы поступают даже из Австралии. По его словам, наблюдается невероятный спрос, в особенности на редкие монеты, выпущенные ограниченным тиражом.

Напомним, что возле гроба с Елизаветой Второй оказалась неуместная реклама похоронного бюро, что вызвало возмущение общественности.

Ранее Фокус сообщал, что "пьяный" премьер-министр Канады спел песню Queen перед похоронами Елизаветы II. Скандал разгорелся после того, как 50-летний Джастин Трюдо исполнил в лондонском отеле "Богемскую рапсодию" Фредди Меркьюри.