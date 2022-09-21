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В Австралії піймали глибоководну акулу зі зловісною усмішкою та виряченими очима (фото)

Шорстка котяча акула (Roughskin catshark), глибоководна акула
Фото: соцсети | Шорстка котяча акула (Roughskin catshark)

Жителя океанського дня підняли з глибини 650 метрів, подібні різновиди сімейства акул рідко трапляються на гачок. Морська тварина важить майже 15 кг, її довжина — півтора метри.

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Днями рибалка з Австралії, підписаний у Facebook як Трапман Бермаг (Trapman Bermagui), поділився фотографією глибоководної акули. Пост про мешканця океанських глибин викликав тисячі відгуків у соціальній мережі.

У публікації йдеться, що тварину підняли з глибини 650 метрів. "Обличчя глибоководної акули", — підписав фото автор, який в інтерв'ю журналістам розповів, що глибоководні акули поширені на південно-східному узбережжі Австралії, і зазвичай зустрічаються на глибині нижче 400 метрів.

Ці акули живуть на океанському дні, і тому їх рідко ловлять.

Користувачі висловлювали припущення, що це акула-різак, проте рибалка поділився фотографією одного з таких видів і сказав, що його останній улов суттєво відрізняється.

акула-різак, Шорстка котяча акула (Roughskin catshark), глибоководна акула, Fullscreen
Акула-різак.

Морська тварина важить майже 15 кг, а її довжина — півтора метри.

Шорстка котяча акула (Roughskin catshark), глибоководна акула, Fullscreen
Шорстка котяча акула (Roughskin catshark)

За словами рибалки, чинні правила дозволяють щотижня ловити кілька акул, залежно від конкретного виду.

Шорстка котяча акула (Roughskin catshark), глибоководна акула, Fullscreen
Ще одна акула з лякаючим виглядом, піднята з океанських глибин.

Нагадаємо, що блогер у Каліфорнії переплутав велику білу акулу з підводним човном. Величезного хижака вдалося зняти у його природному середовищі. А біля узбережжя Массачусетса рибалкам на гачок піймалася атлантична короткопера акула-мако, яка вважається найшвидшою у світі. Акула вистрибнула високо з води і опинилася на палубі, після чого перелякані рибалки кинулися навтьоки.

Раніше Фокус повідомляв, що морський лев застрибнув у човен рибалки, намагаючись урятуватися від китів-убивць. Це був великий самець вагою 300-350 кг, який помітив косаток і запанікував.