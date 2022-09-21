В Австралії піймали глибоководну акулу зі зловісною усмішкою та виряченими очима (фото)

Жителя океанського дня підняли з глибини 650 метрів, подібні різновиди сімейства акул рідко трапляються на гачок. Морська тварина важить майже 15 кг, її довжина — півтора метри.

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Днями рибалка з Австралії, підписаний у Facebook як Трапман Бермаг (Trapman Bermagui), поділився фотографією глибоководної акули. Пост про мешканця океанських глибин викликав тисячі відгуків у соціальній мережі.

У публікації йдеться, що тварину підняли з глибини 650 метрів. "Обличчя глибоководної акули", — підписав фото автор, який в інтерв'ю журналістам розповів, що глибоководні акули поширені на південно-східному узбережжі Австралії, і зазвичай зустрічаються на глибині нижче 400 метрів.

Ці акули живуть на океанському дні, і тому їх рідко ловлять.

Користувачі висловлювали припущення, що це акула-різак, проте рибалка поділився фотографією одного з таких видів і сказав, що його останній улов суттєво відрізняється.

Морська тварина важить майже 15 кг, а її довжина — півтора метри.

[ + – ] Шорстка котяча акула (Roughskin catshark)

За словами рибалки, чинні правила дозволяють щотижня ловити кілька акул, залежно від конкретного виду.

[ + – ] Ще одна акула з лякаючим виглядом, піднята з океанських глибин.

Нагадаємо, що блогер у Каліфорнії переплутав велику білу акулу з підводним човном. Величезного хижака вдалося зняти у його природному середовищі. А біля узбережжя Массачусетса рибалкам на гачок піймалася атлантична короткопера акула-мако, яка вважається найшвидшою у світі. Акула вистрибнула високо з води і опинилася на палубі, після чого перелякані рибалки кинулися навтьоки.

Раніше Фокус повідомляв, що морський лев застрибнув у човен рибалки, намагаючись урятуватися від китів-убивць. Це був великий самець вагою 300-350 кг, який помітив косаток і запанікував.