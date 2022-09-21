В Австралии поймали глубоководную акулу со зловещей ухмылкой и глазами на выкате (фото)

Обитателя океанского дня подняли с глубины 650 метров, подобные разновидности семейства акул редко попадаются на крючок. Морское животное весит почти 15 кг, его длина — полтора метра.

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На днях рыбак из Австралии, подписанный в Facebook как Трапман Бермаги (Trapman Bermagui), поделился фотографией глубоководной акулы. Пост об обитателе океанских глубин вызвал тысячи откликов в социальной сети.

В публикации говорится, что животное подняли с глубины 650 метров. "Лицо глубоководной акулы", — подписал фото автор, который в интервью журналистам рассказал, что глубоководные акулы распространены на юго-восточном побережье Австралии, и обычно встречаются на глубине ниже 400 метров.

Эти акулы живут на океанском дне и поэтому их редко ловят.

Пользователи высказывали предположение, что это акула-резак, однако рыболов поделился фотографией одного из таких видов и сказал, что его последний улов существенно отличается.

Морское животное весит почти 15 кг, а его длина — полтора метра.

[ + – ] Шершавая кошачья акула (Roughskin catshark)

По словам рыбака, существующие правила разрешают еженедельно ловить некоторое количество акул, в зависимости от конкретного вида.

[ + – ] Еще одна акула с пугающим обликом, поднятая с океанских глубин.

Напомним, что блогер в Калифорнии перепутал большую белую акулу с подводной лодкой. Крупного хищника удалось снять в его естественной среде. А у побережья Массачусетса рыбакам на крючок попалась атлантическая короткоперая акула-мако, считающаяся самой быстрой в мире. Акула выпрыгнула высоко из воды и очутилась на палубе, после этого испуганные рыболовы бросились наутек.

Ранее Фокус сообщал, что морской лев запрыгнул в лодку рыбака, пытаясь спастись от китов-убийц. Это был крупный самец весом 300-350 кг, который заметил приближающихся косаток и запаниковал.