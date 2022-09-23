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"Попадається раз у житті": у Техасі спіймали гігантського алігатора (фото)

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Фото: facebook | Довжина середнього самця алігатора – близько 3,3 м

Це був самець вагою понад 350 кг і завдовжки понад 4 метри. Причин для відстрілу алігаторів може бути кілька: для продажу шкур або скорочення популяції.

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У сезон полювання на алігаторів у Техасі вбили чотириметрову особину, яка важила понад 350 кг. 17 вересня знімки велетенської рептилії опублікувало у Facebook Управління природоохоронної зони дикої природи штату.

На фотографіях алігатор лежить на землі із вставленим у рот шматком дерева. Департамент парків та дикої природи Техасу повідомив, що це самець вагою понад 350 кг і завдовжки понад 4 метри.

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Найбільшого алігатора у світі спіймала жінка з Алабами Менді Стокс

У середньому самці алігаторів виростають до 3,3 м завдовжки. Довжина найбільшого з будь-коли спійманих була 6 метрів. У 2014 році таку особу підстрелила мешканка Алабами Менді Стокс. Вважається, що в деяких виняткових випадках вага алігатора може сягати 450 кг.

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У Техасі дозволено вилов алігаторів

Протягом століть алігатори жили у болотах, річках та озерах біля узбережжя Мексиканської затоки. За даними організації Defenders of Wildlife, їх кількість становить близько 5 млн особин.

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Перед сезоном полювання на алігаторів підраховують дані середньої популяції тварин протягом трьох років

Через діяльність мисливців та скорочення довкілля їх чисельність у США істотно зменшилася. Як наслідок, 1967 року рептилії внесені до списку видів, які зникають. Згодом популяції почала відновлюватися — і вже з 1984-го у Техасі дозволили полювання на диких алігаторів у межах контрольованої програми.

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Перед сезоном полювання складаються рекомендації та підраховується кількість особин, які дозволяється відстрілювати

Причин для відстрілу алігаторів може бути кілька: для продажу шкур або регулювання популяції. Оцінка популяції проводиться за допомогою аерофотозйомки. Перед сезоном полювання складаються рекомендації, а за підрахунками використовується середній показник за три роки.

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