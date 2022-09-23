"Попадается раз в жизни": в Техасе поймали гигантского аллигатора (фото)

Это был самец весом более 350 кг и длиной — свыше 4 метров. Причин для отстрела аллигаторов может быть несколько: для продажи шкур, или сокращения популяции.

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В сезон охоты на аллигаторов в Техасе убили четырехметровую особь, которая весила больше 350 кг. 17 сентября снимки громадой рептилии опубликовало в Facebook Управление природоохранной зоны дикой природы штата.

На фотографиях аллигатор лежит на земле со вставленным в рот куском дерева. Департамент парков и дикой природы Техаса сообщил, что это самец весом более 350 кг и длиной — свыше 4 метров.

[ + – ] Самого большого аллигатора в мире поймала женщина из Алабамы Мэнди Стокс.

В среднем самцы аллигаторов вырастают до 3,3 метров в длину. Длина крупнейшего из когда-либо пойманных была 6 метров. В 2014 году такую особь подстрелила жительница Алабамы Мэнди Стокс. Считается, что в некоторых исключительных случаях вес аллигатора может доходить до 450 кг.

[ + – ] В Техасе разрешел отлов аллигаторов.

На протяжении веков аллигаторы жили в болотах, реках и озерах у побережья Мексиканского залива. По данным организации Defenders of Wildlife, их популяция составляет порядка 5 млн особей.

[ + – ] Перед сезоном охоты на аллигаторов подсчитывают данные средней популяции животных за три года.

Из-за деятельности охотников и сокращения среды обитания их численность в США существенно уменьшилась. Как следствие, в 1967 году рептилии были внесены в список исчезающих видов. Со временем популяции начала восстанавливаться — и уже с 1984-го в Техасе разрешили охоту на диких аллигаторов в рамках контролируемой программы.

[ + – ] Перед сезоном охоты составляются рекомендации и подсчитывается количество особей, которые разрешается отстреливать.

Причин для отстрела аллигаторов может быть несколько: для продажи шкур, или же для регулирования популяции. Оценка популяции проводится с помощью аэрофотосъемки. Перед сезоном охоты составляются рекомендации, а при подсчетах используется средний показатель за три года.

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