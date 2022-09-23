Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мир

"Попадается раз в жизни": в Техасе поймали гигантского аллигатора (фото)

аллигатор фото, Самый большой аллигатор, охота на аллигаторов, охота на крокодилов, охота на крокодилов Техас
Фото: facebook | Длина среднего самца аллигатора — около 3,3 метров.

Это был самец весом более 350 кг и длиной — свыше 4 метров. Причин для отстрела аллигаторов может быть несколько: для продажи шкур, или сокращения популяции.

Related video

В сезон охоты на аллигаторов в Техасе убили четырехметровую особь, которая весила больше 350 кг. 17 сентября снимки громадой рептилии опубликовало в Facebook Управление природоохранной зоны дикой природы штата.

На фотографиях аллигатор лежит на земле со вставленным в рот куском дерева. Департамент парков и дикой природы Техаса сообщил, что это самец весом более 350 кг и длиной — свыше 4 метров.

аллигатор фото, Самый большой аллигатор, охота на аллигаторов, охота на крокодилов, охота на крокодилов Техас Fullscreen
Самого большого аллигатора в мире поймала женщина из Алабамы Мэнди Стокс.

В среднем самцы аллигаторов вырастают до 3,3 метров в длину. Длина крупнейшего из когда-либо пойманных была 6 метров. В 2014 году такую особь подстрелила жительница Алабамы Мэнди Стокс. Считается, что в некоторых исключительных случаях вес аллигатора может доходить до 450 кг.

аллигатор фото, Самый большой аллигатор, охота на аллигаторов, охота на крокодилов, охота на крокодилов Техас Fullscreen
В Техасе разрешел отлов аллигаторов.

На протяжении веков аллигаторы жили в болотах, реках и озерах у побережья Мексиканского залива. По данным организации Defenders of Wildlife, их популяция составляет порядка 5 млн особей.

аллигатор фото, Самый большой аллигатор, охота на аллигаторов, охота на крокодилов, охота на крокодилов Техас Fullscreen
Перед сезоном охоты на аллигаторов подсчитывают данные средней популяции животных за три года.

Из-за деятельности охотников и сокращения среды обитания их численность в США существенно уменьшилась. Как следствие, в 1967 году рептилии были внесены в список исчезающих видов. Со временем популяции начала восстанавливаться — и уже с 1984-го в Техасе разрешили охоту на диких аллигаторов в рамках контролируемой программы.

аллигатор фото, Самый большой аллигатор, охота на аллигаторов, охота на крокодилов, охота на крокодилов Техас Fullscreen
Перед сезоном охоты составляются рекомендации и подсчитывается количество особей, которые разрешается отстреливать.

Причин для отстрела аллигаторов может быть несколько: для продажи шкур, или же для регулирования популяции. Оценка популяции проводится с помощью аэрофотосъемки. Перед сезоном охоты составляются рекомендации, а при подсчетах используется средний показатель за три года.

Напомним, что в Атлантическом океане лодка с семьей из четырех человек налетела на спящего кита. Образовалась пробоина и судно пошло ко дну, родителям с двумя детьми едва удалось спастись. Их подобрал проходивший мимо нефтяной танкер.

Ранее Фокус сообщал, что в Индии стая диких обезьян столкнула мужчину с крыши. В этой стране наблюдается нашествие диких приматов, животные нападают многочисленными группами, порой до сотни особей.