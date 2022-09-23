Україна ніколи не пробачить Росії, — російський лауреат Нобелівської премії

За словами головного редактора "Нової газети" Дмитра Муратова, можливо, комусь хочеться забути про війну, але клікаєш у пошуковій системі "Маріуполь", "Ірпінь", "Буча" — і забути вже не можеш.

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Дмитро Муратов, головний редактор "Нової газети", відзначений Нобелівською премією миру, попередив, що Україна "ніколи не пробачить Росії" розв'язану війну. Про це повідомляє Reuters.

Муратов в інтерв'ю журналістам зазначив, що сучасні технології наочно показують війну в усіх її проявах — чи це руйнування Маріуполя, чи воєнні злочини російських солдатів в Ірпені та Бучі.

За його словами, можливо, комусь хочеться забути про війну, але клікаєш у пошуковій системі "Маріуполь", "Ірпінь", "Буча" — і забути вже не можеш.

"Кожен крок війни, кожен злочин і кожен постріл, кожна вирвана мошонка залишиться назавжди", — сказав Муратов.

Він вважає, що війна відкинула розвиток Росії на пів століття та погасила надію, любов і впевненість у майбутньому серед росіян.

"Росію та росіян не люблять. Любов була важливою складовою, щоб подорожувати, вчитися, вірити у вашого Бога, читати улюблені книги, — зазначив Муратов. — На жаль, було втрачено нашу репутацію у світі, втрата довіри".

Втрата репутації, за словами Муратова, є штукою, яку відновити складно.

"Якщо вийти на вулицю та запитати: "Вам потрібен Херсон?"— люди подивляться на вас, як на божевільного, і запитають: "Що? Який Херсон? У мене іпотека, а не Херсон", — пояснив він, додавши, що для геополітиків із запаленими мізками перемога асоціюється з анексією іноземних територій.

Хто такий Дмитро Муратов?

1993 року Муратов був одним зі співзасновників "Нової газети", з моменту заснування було вбито шість її журналістів, у т.ч. й Анна Політковська, яка писала про війну в Чечні.

Зараз замість газети існує сайт новин і журнал, але Муратов обіцяє не йти.

"У нас 82 особи (співробітників), які залишилися тут, і, природно, я залишаюся з ними. Ми збираємося тут працювати. Працюватимемо доти, доки холодний ствол не приставлять до наших гарячих чолів", — сказав Муратов.

Нагадаємо, що Дмитро Муратов продав нобелівську медаль, щоб відправити гроші на допомогу дітям-біженцям.

Раніше Фокус повідомляв, що на головного редактора "Нової газети" Дмитра Муратова скоїли напад у поїзді. Журналіст заявив, що на нього напали в поїзді "Москва — Самара", в результаті він отримав опіки очей. "Ось тобі за наших хлопців", — крикнув нападник журналісту.