Украина никогда не простит России, — российский лауреат Нобелевской премии

По словам главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, возможно, кому-то хочется забыть о войне, но кликаешь в поисковой системе "Мариуполь", "Ирпень", "Буча" — и забыть уже не можешь.

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Дмитрий Муратов, главный редактор "Новой газеты", удостоенный Нобелевской премии мира, предупредил, что Украина "никогда не простит России" развязанную войну. Об этом сообщает Reuters.

Муратов в интервью журналистам отметил, что современные технологии наглядно показывают война во всех ее проявлениях — будь то разрушения Мариуполя или военные преступления российских солдат в Ирпене и Буче.

По его словам, возможно, кому-то хочется забыть о войне, но кликаешь в поисковой системе "Мариуполь", "Ирпень", "Буча" — и забыть уже не можешь.

"Каждый шаг войны, каждое преступление и каждый выстрел, каждая вырванная мошонка останется навсегда", — так высказался Муратов.

Он считает, что война отбросила развитие России на полвека и погасила надежду, любовь и уверенность в будущем среди россиян.

"Россию и россиян не любят. Любовь была важной составляющей, чтобы путешествовать, учиться, верить в вашего Бога, читать любимые книги, — отметил Муратов, — К сожалению, была потеряна наша репутация в мире, потеря доверия".

Потеря репутации, по словам Муратова, штука, которую восстановить сложно.

"Если выйти на улицу и спросить: "Вам нужен Херсон?", люди посмотрят на вас как на сумасшедшего и спросят: "Что? Какой Херсон? У меня ипотека, а не Херсон", — объяснил он, добавив, что для геополитиков с воспаленными мозгами, победа ассоциируется с аннексией иностранных территорий.

Кто такой Дмитрий Муратов?

В 1993 году Муратов был одним из сооснователей "Новой газеты", с момента основания были убиты шесть ее журналистов, в т.ч. и Анна Политковская, которая писала о войне в Чечне.

Сейчас вместо газеты существует новостной сайт и журнал, но Муратов обещает не уходить.

"У нас 82 человека (сотрудников), которые остались здесь и, естественно, я остаютсь с ними. Мы собираемся здесь работать. Будем работать до тех пор, пока холодный ствол не приставят к нашим горячим лбам", — сказал Муратов.

Напомним, что Дмитрий Муратов продал нобелевскую медаль, чтобы отправить деньги на помощь детям-беженцам.

Ранее Фокус сообщал, что на главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова было совершено нападение в поезде. Журналист заявил, что на него напали в поезде "Москва – Самара", в результате он получил ожоги глаз. "Вот тебе за наших пацанов", — крикнул нападавший журналисту.