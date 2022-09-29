Напад на біженців в Ірландії: у 8-річної дівчинки з України 75 ножових поранень

За даними журналістів, багато з життєво важливих органів дитини не зачеплені, що залишає надію. Лікарі чекають на результати токсикологічної експертизи, що з'ясувати, чому її мати була непритомна.

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Ірландські лікарі продовжують боротися за життя 8-річної українки, на тілі якої нарахували 75 ножових поранень. У вівторок, 27 вересня, дівчинку разом із матір'ю виявили у її квартирі в Клеркаслі (графство Клер). Жінку знайшли непритомною, передає Irish Mirror.

"Залишається тільки чекати, багато залежить від лікарів, але те, що багато з життєво важливих органів не зачеплені, залишає надію", — цитує видання свої джерела.

46-річна мати дитини залишається у лікарні Лімерикського університету теж у критичному стані. Лікарі очікують на результати токсикологічної експертизи, що з'ясувати, чому жінка була непритомна.

Водночас поліція поки не розглядає можливу причетність до цієї справи будь-кого. Жінка з дитиною проживала у невеликому багатокімнатному будинку, де розміщують біженців з України. Поліцейські приїхали на місце події після того, як сусіди повідомили, що чули крики. До цього деякі з сусідів безрезультатно намагалися потрапити до приміщення.

[ + – ] Поліцейські автомобілі біля будинку, де мешкали біженці з України

Після того, як дівчинку та матір направили до лікарні, інших мешканців переселили до будинків для біженців у місті Енніс після консультацій із місцевим офісом Цивільної оборони через перекладача.

Детективи збираються поговорити з кожним мешканцем будинку, щоб з'ясувати хронологію подій. Місцеві жителі не були знайомі з постраждалою дівчинкою та її матір'ю, бо вони переїхали до Ірландії кілька місяців тому. Відомо лише, що кілька тижнів тому дівчинка почала ходити до місцевої школи.

Нагадаємо, що, за даними поліції, дівчинка з України отримала травми, які шокують, внаслідок насильницького інциденту. Проводиться розслідування та очікується, що найближчими днями з'ясується більше подробиць цієї справи.

Раніше Фокус повідомляв, що волонтери із Великобританії знайшли житло для виселених біженців. Багатодітній родині українців не доведеться платити за піврічну оренду будинку на березі озера вартістю 180 тис. фунтів.

Однак згодом з'ясувалося, що родина українців має прибутковий бізнес з нерухомістю. Глава сім'ї — колишній київський поліцейський, який здає в оренду 14 об'єктів нерухомості.