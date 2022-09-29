Нападение на беженцев в Ирландии: у 8-летней девочки из Украины 75 ножевых ранений

По данным журналистов, многие из жизненно важных органов ребенка не задеты, что оставляет надежду. Врачи ждут результаты токсикологической экспертизы, что выяснить, почему ее мать была без сознания.

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Ирландские врачи продолжают бороться за жизнь 8-летней украинки, на теле которой насчитали 75 ножевых ранений. Во вторник, 27 сентября, девочку вместе с матерью обнаружили в ее квартире в Клэркасле (графство Клэр). Женщину нашли без сознания, передает Irish Mirror.

"Остается только ждать, многое зависит от врачей, но то, что многие из жизненно важных органов не были задеты, оставляет надежду", — цитирует издание свои источники.

46-летняя мать ребенка остается в больнице Лимерикского университета тоже в критическом состоянии. Врачи ожидают результатов токсикологической экспертизы, что выяснить, почему женщина была без сознания.

При этом полиция пока не рассматривает возможную причастность к этому делу кого-либо еще. Женщина с ребенком проживала в небольшом многокомнатном доме, в котором размещают беженцев из Украины. Полицейские приехали на место происшествия после того, как соседи сообщили, что слышали крики. До этого некоторые из соседей безуспешно пытались попасть внутрь помещения.

[ + – ] Полицейские автомобили возле дома, где жили беженцы из Украины.

После того, как девочку и мать направили в больницу, других жильцов переселили в дома для беженцев в городе Эннис после консультаций с местным офисом Гражданской обороны через переводчика.

Детективы собираются побеседовать с каждым из жильцов дома, чтобы выяснить хронологию событий. Местные жители не были знакомы с пострадавшей девочкой и ее матерью, потому что они переехали в Ирландию несколько месяцев тому назад. Известно только, что несколько недель назад девочка начала ходить в местную школу.

Напомним, что, по данным полиции, девочка из Украины получила шокирующие травмы в результате насильственного инцидента. Проводится расследование и ожидается, что в ближайшие дни выяснится больше подробностей этого дела.

Ранее Фокус сообщал, что волонтеры из Великобритании нашли жилье для выселенных беженцев. Многодетной семье украинцев не придется платить за полугодичную аренду дома на берегу озера стоимостью 180 тыс. Фунтов.

Однако впоследствии выяснилось, что у семьи украинцев есть прибыльный бизнес с недвижимостью. Глава семьи — бывший киевский полицейский, который сдает в аренду 14 объектов недвижимости.