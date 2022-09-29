Підозрюють у шпигунстві: Чорногорія висилає співробітників російського посольства

Слідство ведуть стосовно двох місцевих жителів, трьох десятків росіян, що живуть у країні, і шістьох російських дипломатів, яких вирішили вислати з країни.

Related video

У Чорногорії відбуваються обшуки у людей, яких підозрюють у роботі на російську розвідку, повідомляє місцеве видання Vijesti. Під час обшуків було вилучено "предмети, які становлять інтерес для слідства".

Декілька джерел у правоохоронних органах розповіли журналістам, що слідство ведуть стосовно двох громадян Чорногорії, шістьох співробітників посольства РФ та кількох громадян Росії. За даними Рobjeda, під підозрою виявилося близько 30 росіян, які тимчасово проживають у Чорногорії.

Незабаром Міністерство закордонних справ оголосило персонами нон ґрата шістьох співробітників російського посольства, на них очікує депортація з країни.

У російському посольстві в Підгориці заявили, що "через ворожі дії влади республіки" діяльність консульського відділу посольства РФ у Чорногорії призупинили на невизначений термін.

Частина міжнародної операції

Спеціальна державна прокуратура повідомила, що під час обшуків ніхто не був затриманий. Однак прем'єр-міністр Дрітан Абазович оголосив про арешт кількох людей.

"Акція була запланована трохи раніше і почалася минулої ночі, — сказав він. — Кілька людей було заарештовано сьогодні вранці".

За даними ЗМІ, операція організована Агентством національної безпеки і проводилася за розпорядженням Спеціальної державної прокуратури.

При цьому співрозмовники правоохоронних органів Чорногорії кажуть, що сьогоднішня акція є частиною міжнародної операції.

Офіційно в АНБ не відповіли на запит про те, чи правда, що кілька людей було заарештовано за підозрою у шпигунстві.

Що відомо про підозрюваних?

Джерела стверджують, що, за даними АНБ, один із підозрюваних — співробітник державної адміністрації — понад десять років працює на російські спецслужби, входячи до великої групи. Усі члени групи вже відомі.

Серед підозрюваних колишній речник Міністерства закордонних справ Радомір Секулович, який обіймав цю посаду за часів існування у 2003-2006 роках державного союзу Сербії та Чорногорії. На дипломатичній службі він пропрацював понад 30 років, розпочавши кар'єру ще у колишній Югославії.

[ + – ] 2016 року в Чорногорії зірвалася спроба держперевороту, в організації якого звинуватили росіян

Нагадаємо, у жовтні 2016 року, коли країна добилася вступу до НАТО, у Чорногорії відбулася спроба державного перевороту. У його організації звинуватили громадян Сербії та Росії, при цьому сербський прем'єр Олександр Вучич поспішив зняти із себе відповідальність. Він заявив, що у Сербії заарештували ще кілька "небезпечних груп", залучених до підготовки перевороту. За словами Вучича, вони діяли у координації з іноземцями. ЗМІ в організації змови звинуватили Москву.

Суд Чорногорії визнав організаторами заколоту двох росіян — Едуарда Шишмакова та Володимира Попова (за іншими даними — Мойсеєва). Слідство вважає їх працівниками ГРУ.

19 травня 2016 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі було підписано протокол про приєднання Чорногорії до організації Північноатлантичного договору. Того ж дня Росія погрожувала "відповісти" Чорногорії за вступ до НАТО.