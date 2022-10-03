Японія запропонувала РФ укласти мирний договір про Курила: у Кремлі відмовили

Токіо висловило сподівання домовитися з Росією про статус Курильських островів. В РФ у відповідь назвали Японію недружньою країною та заявили, що переговори неможливі.

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Домовлятися з Японією про укладання мирної угоди в РФ вважають неможливим через те, що офіційний Токіо поділяє позицію недружніх щодо РФ країн. Таку заяву зробив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє "КоммерсантЪ".

Повідомляється, що раніше уряд Японії заявив про те, що продовжить дотримуватися введених щодо РФ санкції ЄС і США, але водночас висловив надію на укладання мирного договору щодо Курильських островів.

"Японія, на наш жаль, стійко зайняла місце поряд із групою недружніх країн <…> Звичайно, за таких умов вести будь-які переговори щодо мирного договору неможливо", — заявив Пєсков.

У понеділок, 3 жовтня, японський прем'єр Фуміо Кісіда під час пленарного засідання заявив, що відносини РФ та Японії ускладнилися через війну в Україні. Водночас влада країни намагається укласти мирний договір щодо питання суперечливих територій.

Японія намагається домовитися з РФ про рибний промисел біля Курил. Кремль припинив дію угоди про видобуток морських ресурсів біля південних Курил через те, що Японія перестала фінансувати програму розвитку Сахалінської області.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ заборонила японським рибалкам ловити рибу біля свого узбережжя через те, що Японія підтримала санкції.