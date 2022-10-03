Япония предложила РФ заключить мирный договор о Курилах: в Кремле отказали

Токио выразил надежду договориться с Россией о статусе Курильских островов. В РФ в ответ назвали Японию недружественной страной и заявили, что переговоры невозможны.

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Договариваться с Японией о заключении мирного соглашения в РФ считают невозможным из-за того, что официальный Токио разделяет позицию недружественных по отношению к РФ стран. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает "Ъ".

Сообщается, что прежде правительство Японии заявило о том, что продолжит придерживаться введенных в отношении РФ санкции ЕС и США, но вместе с тем выразило надежду на заключение мирного договора, касающегося Курильских островов.

"Япония, к нашему сожалению, стойко заняла место рядом с группой недружественных стран <…> Конечно, в таких условиях вести какие-либо переговоры по мирному договору невозможно",— заявил Песков.

В понедельник, 3 октября, японский премьер Фумио Кисида во время пленарного заседания заявил, что отношения РФ и Японии усложнились из-за войны в Украине. Вместе с тем, власти страны пытаются заключить мирный договор по вопросу спорных территорий.

Япония пытается договориться с РФ о рыбном промысле возле Курил. Кремль приостановил действие соглашения о добыче морских ресурсов возле южных Курил из-за того, что Япония перестала финансировать программу развития Сахалинской области.

Ранее Фокус сообщал, что РФ запретила японским рыбакам ловить рыбу у своего побережья из-за того, что Япония поддержала санкции.