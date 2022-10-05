Біля берега Коста-Ріки виявили рідкісного білого кита разом із матір'ю (фото)

Фотограф Феліпе Чавес спочатку вирішив, що на поверхні океану пропливає купа сміття, але згодом переконався, що перед ним — білий кит. Фотограф вважає, що, можливо, зробив велике наукове відкриття.

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Рідкісне дитинча горбатого кита-альбіноса зафіксували біля узбережжя Коста-Ріки. Своїм забарвленням кит дуже відрізнявся від матері, яка пливла поряд. Цими знімками в Instagram поділився фотограф Феліпе Чавес.

Автор вважає, що, можливо, йому вдалося зробити "велике наукове відкриття". Спочатку він вирішив, що на поверхні океану пропливає купа сміття, але згодом переконався, що перед ним білий кит.

[ + – ] Дитинча горбатого кита-альбіноса

"Ми вирішили, що він пливе на спині, вгору черевом, але камера показала, що він був повністю білим. Потім ми зрозуміли, що бачимо щось дивне. Поряд пливла його мати", — сказав Чавес.

[ + – ] Білий кит біля Коста-Ріки

Це дитинча-альбінос нагадує відомого білого кита на прізвисько Мігалу — одного з кількох горбатих китів-альбіносів, яких вдавалося виявити. Його помітили біля австралійського узбережжя 1991 року. Вчені припускають, що Мілагу вже немає в живих — востаннє його бачили понад два роки тому. Останнім часом до об'єктивів камер потрапляли й інші рідкісні білі кити.

Альбінізм — стан, при якому у тварин відсутній пігмент меланін — серед китів зустрічається дуже рідко. Альбіноси помічені серед 20 різних видів китоподібних, таких як горбаті кити та дельфіни-афаліни. Серед горбатих китів альбіноси трапляються вкрай рідко — в одному з 10 000 випадків.

Нагадаємо, що вчені припустили, що 14 китів викинулися на берег Австралії через помилку навігації. Ватажок зграї зубастих китів міг помилитися, або, вже перебуваючи на мілководді, кашалоти запанікували.

Раніше Фокус повідомляв, що у Карибському морі помітили рідкісного білого кашалота. Дослідники припускають, що незвичайне забарвлення — результат альбінізму, або лейкізму.