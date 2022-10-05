У берега Коста-Рики заметили редкого горбатого кита-альбиноса вместе с матерью (фото)

Фотограф Фелипе Чавес вначале решил, что на поверхности океана проплывает куча мусора, но затем убедился, что перед ним — белый кит. Фотограф считает, что, возможно, сделал большое научное открытие.

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Редкого детеныша горбатого кита-альбиноса запечатлели у побережья Коста-Рики. Своим окрасом китенок очень отличался от матери, которая плыла рядом. Этими снимками в Instagram поделился фотограф Фелипе Чавес.

Автор считает, что, возможно, ему удалось сделать "большое научное открытие". Вначале он решил, что на поверхности океана проплывает куча мусора, но впоследствии убедился, что перед ним — белый кит.

[ + – ] Детеныш горбатого кита-альбиноса.

"Мы решили, что он плывет на спине, вверх брюхом, но камера показала, что он был полностью белым. Затем мы поняли, что видим нечто странное. Рядом плыла его мать", — сказал Чавес.

[ + – ] Белый кит у берега Коста-Рики.

Этот детеныш-альбинос напоминает известного белого кита по кличке Мигалу — одного из нескольких горбатых китов-альбиносов, которых удавалось обнаружить. Его заметили у австралийского побережья в 1991 году. Ученые допускают, что Милагу уже нет в живых — в последний раз его видели более двух лет назад. В последнее время в объективы камер попадали и другие редкие белые киты.

Альбинизм — состояние, при котором у животных отсутствует пигмент меланин — среди китов встречается крайне редко. Альбиносы были замечены среди 20 различных видов китообразных, таких как горбатые киты и дельфины-афалины. Среди горбатых китов альбиносы встречаются крайне редко — в одном из 10 000 случаев.

Напомним, что ученые предположили, что 14 китов выбросились на берег Австралии из-за "ошибки навигации". Вожак стаи зубатых китов мог ошибиться, или же, уже находясь на мелководье, кашалоты запаниковали.

Ранее Фокус сообщал, что в Карибском море заметили редкого белого кашалота. Исследователи допускают, что необычный окрас — результат альбинизма, либо лейкизма.