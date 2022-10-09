У Великобританії домовласник погрожує виселити українку із чотирма собаками (фото)

Місцева влада повідомила, що, незважаючи на всі пошуки, ніхто з мешканців не погодився надати житло харків'янці з тваринами. Жінка навіть зверталася за допомогою до церкви.

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У травні Анфіса Власова зі своїми чотирма йоркширськими тер'єрами переїхала до Великобританії з Харкова. Але через пів року — мінімальний термін, на який більшість британців погоджуються прийняти біженців, — домовласники з району Південного Оксфордшира попросили українку збирати валізи. Про це повідомляє The Sun.

У межах програми "Будинки для українців" мешканку Харкова з її собаками прийняла родина із села Геллострі, що недалеко від міста Редінг. Харків'янку із її собаками можуть виселити вже 10 листопада. Але вона не хоче переїжджати далеко за межі свого місця проживання.

[ + – ] Тер'єрів звуть Нора, Бетті, Дейзі та Тедді, але з ними знайти житло виявилося складніше.

"Я вже знаю це місце, мені було дуже складно пристосуватися. Зараз уже вдалося звикнути, тож хотілося б залишитися", — сказала 41-річна українка. Однак їй все ще не вдалося знайти спонсора, який надав би житло, що відповідає вимогам. З собаками, яких, до речі, звуть Нора, Бетті, Дейзі та Тедді, житло знайти складніше.

[ + – ] Анфіса Власова

За словами Анфіси, вона проробила велику роботу щодо пошуків житла — навіть перегляди постів у Facebook і контакти з агентствами. Вона також зверталася до місцевої церкви, питала у священиків, чи можуть вони їй допомогти.

7 квітня співробітники Польського центру міжнародної допомоги (PCPM) допомогли українці переїхати до Польщі, а відтак і на британські острови.

"Я сподівалася, що ця війна закінчиться, не думала, що все тільки погіршуватиметься", — сказала українка.

У раді району Редінга повідомляли, що, незважаючи на всі спроби знайти когось із місцевих жителів, хто погодився б надати житло, "ми не змогли знайти того, хто б прийняв українку з її чотирма собаками".

Близько 2000 українських сімей в Англії ризикують опинитися на вулиці. Протягом місяця кількість безпритульних українських сімей у країні зросла на 22%. Мешканці Великобританії погоджуються надавати житло українці не більше ніж на пів року.

Раніше Фокус повідомляв, що 8-річна дівчинка з України, якій завдали 74 ножових поранення в Ірландії, йде на покращення. Життєво важливі органи завдяки щасливому випадку не були зачеплені. Дитина все ще перебуває у дитячій лікарні Дубліна. Поліція чекає на тривале розслідування.