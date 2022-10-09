В Великобритании домовладелец угрожает выселить украинку с четырьмя собаками (фото)

Местные власти сообщили, что, несмотря на все поиски, никто из жителей не согласился предоставить жилье харьковчанке с животными. Женщина даже обращалась за помощью в церковь.

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В мае Анфиса Власова со своими четырьмя йоркширскими терьерами переехала в Великобританию из Харькова. Но по прошествии полугода — минимального срока, на который большинство британцев соглашаются принять беженцев, — домовладельцы из района Южного Оксфордшира попросили украинку собирать чемоданы. Об этом сообщает The Sun.

В рамках программы "Дома для украинцев" жительницу Харькова с ее собаками приняла семья из деревни Гэллостри, что недалеко от города Рединг. Харьковчанку с ее собаками могут выселить уже 10 ноября. Но она не хочет переезжать далеко за пределы своего текущего места жительства.

[ + – ] Терьеров зовут Нора, Бетти, Дейзи и Тедди, но с ними найти жилье оказалось сложнее.

"Я уже знаю это место, мне было очень сложно приспособиться. Сейчас уже удалось привыкнуть, поэтому хотелось бы остаться", — сказала 41-летняя украинка. Однако ей все еще не удалось найти спонсора, который бы предоставил жилье, соответствующее требованиям. С собаками, которых, к слову, зовут Нора, Бетти, Дейзи и Тедди, жилье найти сложнее.

[ + – ] Анфиса Власова

По словам Анфисы, она проделала большую работу по части поисков жилья — будь то просмотры постов в Facebook и контакты с агентствами. Она даже обращалась в местную церковь, спрашивала у священников, могут ли они ей помочь.

7 апреля сотрудники Польского центра международной помощи (PCPM) помогли украинке переехать в Польшу, а затем и на британские острова.

"Я надеялась, что эта война закончится, не думала, что все будет только ухудшаться", — сказала украинка.

В совете района Рединга сообщали, что, несмотря на все попытки найти кого-то из местных жителей, кто согласился бы предоставил жилье, "мы не смогли найти того, кто бы принял украинку с ее четырьмя собаками".

Около 2000 украинских семей в Англии рискуют оказаться на улице. В течение месяца число бездомных украинских семей в стране выросло на 22%. Жители Великобритании соглашаются предоставлять жилье украница не более чем на полгода.

Ранее Фокус сообщал, что 8-летняя девочка из Украины, которой нанесли 74 ножевых ранения в Ирландии, идет на поправку. Жизненно важные органы по счастливой случайности не были задеты. Ребенок все еще находится в детской больнице Дублина. Полиция ожидает продолжительного расследования.