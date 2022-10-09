В Великобритании домовладелец угрожает выселить украинку с четырьмя собаками (фото)
Местные власти сообщили, что, несмотря на все поиски, никто из жителей не согласился предоставить жилье харьковчанке с животными. Женщина даже обращалась за помощью в церковь.
В мае Анфиса Власова со своими четырьмя йоркширскими терьерами переехала в Великобританию из Харькова. Но по прошествии полугода — минимального срока, на который большинство британцев соглашаются принять беженцев, — домовладельцы из района Южного Оксфордшира попросили украинку собирать чемоданы. Об этом сообщает The Sun.
В рамках программы "Дома для украинцев" жительницу Харькова с ее собаками приняла семья из деревни Гэллостри, что недалеко от города Рединг. Харьковчанку с ее собаками могут выселить уже 10 ноября. Но она не хочет переезжать далеко за пределы своего текущего места жительства.
"Я уже знаю это место, мне было очень сложно приспособиться. Сейчас уже удалось привыкнуть, поэтому хотелось бы остаться", — сказала 41-летняя украинка. Однако ей все еще не удалось найти спонсора, который бы предоставил жилье, соответствующее требованиям. С собаками, которых, к слову, зовут Нора, Бетти, Дейзи и Тедди, жилье найти сложнее.
По словам Анфисы, она проделала большую работу по части поисков жилья — будь то просмотры постов в Facebook и контакты с агентствами. Она даже обращалась в местную церковь, спрашивала у священников, могут ли они ей помочь.
7 апреля сотрудники Польского центра международной помощи (PCPM) помогли украинке переехать в Польшу, а затем и на британские острова.
"Я надеялась, что эта война закончится, не думала, что все будет только ухудшаться", — сказала украинка.
В совете района Рединга сообщали, что, несмотря на все попытки найти кого-то из местных жителей, кто согласился бы предоставил жилье, "мы не смогли найти того, кто бы принял украинку с ее четырьмя собаками".
Около 2000 украинских семей в Англии рискуют оказаться на улице. В течение месяца число бездомных украинских семей в стране выросло на 22%. Жители Великобритании соглашаются предоставлять жилье украница не более чем на полгода.
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