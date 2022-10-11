Радіо 1000 пагорбів: у Гаазі розпочався суд над спонсором геноциду в Руанді — Фелісьєном Кабугою

Кабуга понад 25 років ховався в Європі під чужим ім'ям, але в 2020 році був схоплений поліцією у Парижі. Його звинувачують за трьома пунктами геноциду та двома пунктами злочинів проти людяності.

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У Гаазі розпочався суд над Фелісьєном Кабугою, який був головним спонсором пропагандистського "Радіо тисячі пагорбів" (Radio Television Libre des Milles Collines) у Руанді. Його звинувачують у підбурюванні геноциду в країні в 1994 році, жертвами якого стали, за різними оцінками, від 500 тисяч до мільйона людей. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Воєнного злочинця було схоплено в Парижі в 2020 році в передмісті Парижа, де він примудрився спокійно проживати під фальшивим ім'ям разом зі своєю родиною. Кабуга звинувачується за трьома пунктами геноциду та двома пунктами злочинів проти людяності. Спочатку він відмовився бути присутнім на суді ООН, але пізніше погодився взяти участь у суді за допомогою відеозв'язку, де йому забезпечили трансляцію мовою кіняруанда.

Кабуга не визнає себе винним у звинуваченнях, тому судовий процес, ймовірно, триватиме кілька місяців. Очікується, що прокурори викличуть понад 50 свідків, причетних до справи.

[ + – ] Фелісьєн Кабуга

Міжнародний кримінальний трибунал ООН щодо Руанди висунув Кабузі звинувачення у геноциді ще в 1997 році. Зокрема, його було звинувачено у створенні групи екстремістів, на якій лежить відповідальність за загибель багатьох людей.

Суть конфлікту в Руанді на початку 90-х

На думку низки істориків, конфлікт між корінними племенами тутсі та хуту в Руанді, який спалахнув у 1994 році, виник на етнічному та соціальному ґрунті. Незважаючи на припущення учених про те, що два племені могли бути представниками одного народу, який не був спочатку розділений ні за лінгвістичними, ні за культурними, ні за релігійними критеріями, тутсі переважно були воїнами та скотарями, а хуту — жерцями та землеробами.

З приходом німецьких, а пізніше, бельгійських колонізаторів на початку ХХ століття із представників тутсі почала формуватися місцева адміністрація. У 1950-х роках у країні почали ширитися настрої, засновані на тому, що тутсі нібито стали узурпаторами, які поневолили корінне населення хуту. Революція в Руанді 1959-1961 років та утворення незалежної держави призвели до репресій проти тутсі й обмеження їх прав.

Але фатальним поштовхом для загострення міжплемінних відносин стала загибель у 1994 році президента Руанди Жувеналя Габ'ярімана. Його літак був збитий на підльоті до столиці Кігалі, в чому влада країни переважно з хуту звинуватила Руандійський патріотичний фронт (рух повстанців тутсі). Після цього в країні почалася кривава різанина, внаслідок якої, за деякими даними, загинули приблизно 750 тисяч людей з племені тутсі та 50 тисяч хуту.

[ + – ] Місце масової розправи над тутсі

"Радіо тисячі пагорбів"

Різанину ініціювали і всіляко заохочували великі урядовці та бізнесмени, зокрема й Фелісьєн Кабуга, який очолював Фонд національної оборони. Він володів знаменитою радіостанцією "Вільне радіо та телебачення тисячі пагорбів", що стала рупором пропаганди розпалювання міжнаціональної ворожнечі та зіграла одну з ключових ролей у геноциді в Руанді. У його ефірі звучали заклики "валити високі дерева" та "знищувати тарганів". Ці евфемізми фактично були закликами вбивати представників тутсі.

В ефірі радіо систематично вкидалася інформація про те, що влада нібито розкрила плани тутсі щодо вбивства всіх хуту. Ця інформація розпалила масові вбивства з обох сторін, які тривали майже 100 днів. Загони вбивць озброєні мачете, придбані, зокрема, за гроші Кабуги, вривалися до будинків, церков, шкіл і не щадили нікого. Безліч жінок було зґвалтовано та вбито, а у тих, хто вижив, пізніше діагностували ВІЛ.

"Ми вб'ємо і знищимо їх усіх. У нас це вийде, тому що вони всі належать до однієї етнічної групи. Треба подивитися на статуру та зовнішній вигляд людини. Якщо ви бачите маленький ніс — зламайте його… Якщо знадобиться, ми витратимо рік на боротьбу з цими тарганами, винищимо їх усіх!" — говорили диктори в ефірі радіо.

[ + – ] Фелісьєн Кабуга в трибуналі

Професор Лондонського університету Філ Кларк, аналізуючи внесок Кабуги у події у Руанді зазначив, що по суті Кабуга здебільшого фінансував увесь цей геноцид.

Переважно він створював і фінансував ополченців, які здійснили більшість з наймасовіших вбивств під час геноциду. Він також фінансував головну "радіостанцію ненависті", яка спровокувала більшість ключових убивств, і він сприяв імпорту майже 500 тисяч мачете, без якого вбивство було б неможливим", — сказав Кларк.