Радио 1000 холмов: в Гааге начался суд над спонсором геноцида в Руанде — Фелисьеном Кабугой

Кабуга более 25 лет скрывался в Европе под чужим именем, но в 2020 году был схвачен полицией в Париже. Его обвиняют по трем пунктам геноцида и двум пунктам преступлений против человечности.

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В Гааге начался суд над Фелисьеном Кабугой, который был главным спонсором пропагандистского "Радио тысячи холмов" (Radio Television Libre des Milles Collines) в Руанде. Его обвиняют в подстрекательстве к геноциду в стране в 1994 году, жертвами которого стали, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Военный преступник был схвачен в Париже в 2020 году в пригороде Париже, где он умудрился спокойно проживать под фальшивым именем вместе со своей семьей. Кабуга обвиняется по трем пунктам геноцида и двум пунктам преступлений против человечности. Изначально он отказался присутствовать на суде ООН, но позже согласился участвовать в суде по видеосвязи, где ему обеспечили трансляцию на языке киньяруанда.

Кабуга не признает себя виновным в предъявленных обвинениях, поэтому судебный процесс, вероятно, продлится несколько месяцев. Ожидается, что прокуроры вызовут более 50 свидетелей, причастных к делу.

[ + – ] Фелисьен Кабуга

Международный уголовный трибунал ООН по Руанде выдвинул Кабуге обвинения в геноциде еще в 1997 году. В частности, был обвинен в создании группы экстремистов, на которой лежит ответственность за гибель множества людей.

Суть конфликта в Руанде в начале 90-х

По мнению ряда историков, конфликт между коренными племенами тутси и хуту в Руанде, который вспыхнул в 1994 году, возник на этнической и социальной почве. Несмотря на предположения ученых о том, что два племени могли быть представителями одного народа, который не был изначально разделен ни по лингвистическим, ни по культурным, ни по религиозным критериям, тутси преимущественно были воинами и скотоводами, а хуту — жрецами и земледельцами.

С приходом немецких, а позже, бельгийских колонизаторов в начале ХХ века из представителей тутси начала формироваться местная администрация. В 1950-х годах в стране начали бродить настроения, основанные на том, что тутси якобы стали узурпаторами, которые поработили коренное население хуту. Революция в Руанде 1959 -1961 годов и образование независимого государства привели к репрессиям против тутси и ограничению их прав.

Но роковым толчком для обострения межплеменных отношений стала гибель в 1994 году президента Руанды Жювеналя Хабиаримана. Его самолет был сбит на подлете к столице Кигали, в чем власти страны преимущественно из хуту обвинили Руандийский патриотический фронт (движение повстанцев тутси). После этого в стране началась кровавая резня, в результате которой, по некоторым данным, погибли около 750 тысяч человек из племени тутси и 50 тысяч хуту.

[ + – ] Место массовой расправы над тутси

"Радио тысячи холмов"

Резню инициировали и всячески поощряли крупные правительственные чиновники и бизнесмены, в том числе и Фелисьен Кабуга, который возглавлял Фонд национальной обороны. Он владел знаменитой радиостанцией "Свободное радио и телевидение тысячи холмов", что стала рупором пропаганды разжигания межнациональной вражды и сыграла одну из ключевых ролей в геноциде в Руанде. В его эфире звучали призывы "валить высокие деревья" и "уничтожать тараканов". Эти эвфемизмы фактически были призывами убивать представителей тутси.

В эфире радио систематически вбрасывалась информация о том, что властями были якобы раскрыты планы тутси по убийству всех хуту. Эта информация разожгла массовые убийства с обеих сторон, которые продолжались около 100 дней. Отряды убийц вооруженные мачете, приобретенные, в том числе, за деньги Кабуги, врывались в дома, церкви, школы и не щадили никого. Множество женщин были изнасилованы и убиты, а у тех кто выжил позже диагностировали ВИЧ.

"Мы убьем и уничтожим их всех. У нас это получится, потому что они все принадлежат к одной этнической группе. Надо посмотреть на телосложение и внешний вид человека. Если вы видите маленький нос — сломайте его… Если понадобится, мы потратим год на борьбу с этими тараканами, истребим их всех!" — вещали дикторы в эфире радио.

[ + – ] Фелисьен Кабуга в требунале

Профессор Лондонского университета Фил Кларк, анализируя вклад Кабуги в события в руанде отметил, что по сути Кабуга в основном финансировал весь этот геноцид.

В основном он создавал и финансировал ополченцев, которые осуществили многие из самых массовых убийств во время геноцида. Он также финансировал главную "радиостанцию ненависти", спровоцировавшую многие из ключевых убийств, и он способствовал импорту около 500 тысяч мачете, без которого убийство было бы невозможно", — сказал Кларк.