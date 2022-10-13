Рятувалися від військкоматів: 23 росіян припливли в Південну Корею

Подорож від Владивостока до північної частини Тихого океану в росіян, швидше за все, зайняла кілька днів, оскільки їм доводилося уникати територіальних вод Північної Кореї.

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Із кінця вересня до Південної Кореї прибуло більше 20 російських чоловіків призовного віку, натомість лише двом видали дозвіл на в'їзд у країну, передає Metro з посиланням на заяву південнокорейського політика Ан Хо Ена.

21 пасажиру відмовили у в'їзді, південнокорейська влада пояснила це тим, що мета перебування була неясною та не було необхідних документів. Подальша їхня доля під питанням, хоча двом жителям РФ усе ж таки дозволили залишитися в Південній Кореї.

Минулого вівторка, за даними берегової охорони, з портів на південнокорейському острові Уллин і міста Пхохан вийшли дві яхти, на борту яких були 15 росіян.

Ще дві російські яхти залишилися в Пхохані, на борту однієї з них — два росіянини, які планують вирушити в Таїланд.

Росіянам зазвичай дозволяють в'їзд на територію Південної Кореї без віз, якщо в електронній системі видачі заздалегідь оформлено дозвіл.

Російський порт Владивосток, звідки, мабуть, припливли жителі РФ, розташований на відстані понад тисячу кілометрів від південнокорейського Пусана. На подорож північною частиною Тихого океану у 23 росіян, швидше за все, пішло кілька днів.

За даними журналістів, іноді така подорож через Японське море займає близько п'яти днів, оскільки доводиться уникати перебування в територіальних водах Північної Кореї.

Нагадаємо, що човен із двома росіянами-втікачами приплив до узбережжя Аляски, проте місцева влада не очікує масового припливу біженців із Росії.

Раніше Фокус повідомляв, що Чехія з 25 жовтня запровадила заборону на в'їзд для росіян із шенгенськими візами. У місцевому МЗС це рішення пояснили тим, що російські ракети падають на дитячі майданчики та людей, які їдуть на роботу, а в чеських аеропортах щодня реєструють до 200 пасажирів із РФ.