Спасались от военкоматов: 23 россиянина приплыли в Южную Корею

Путешествие от Владивостока к северной части Тихого океана у жителей России, скорее всего, заняло несколько дней. Поскольку им приходилось избегать территориальных вод Северной Кореи.

Related video

С конца сентября в Южную Корею прибыло больше 20 российских мужчин призывного возрасте, вместе с тем только двум выдали разрешение на въезд в страну, передает Metro со ссылкой на заявление южнокорейского политика Ан Хо Ена.

21 пассажиру было отказано во въезде, южнокорейские власти объяснили это тем, что цель пребывания была неясна, и не было необходимых документов. Дальнейшая их судьба под вопросом, хотя двум жителям РФ все же позволили остаться в Южной Корее.

В минувший вторник, по данным береговой охраны, из портов на южнокорейском острове Уллын и города Пхохан вышли две яхты, на борту которых находились 15 россиянами.

Еще две российских яхты остались в Пхохане, на борту одной из них — два россиянина, которые планируют отправиться в Таиланд.

Россиянам, как правило, разрешают въезд на территорию Южной Кореи без виз, если в электронной системе выдачи заранее оформлено разрешение.

Российский порт Владивосток, откуда, видимо, приплыли жители РФ, находится на расстоянии более тысячи километров от южнокорейского Пусана. На путешествие по северной части Тихого океана у 23 россиян, скорее всего, ушло несколько дней.

По данным журналистов, иногда такое путешествие через Японское море занимает около пяти дней, поскольку приходится избегать нахождения в территориальных водах Северной Кореи.

Напомним, что лодка с двумя беглыми россиянами приплыла к побережью Аляски, однако местные власти не ожидают массового притока беженцев из России.

Ранее Фокус сообщал, что Чехия с 25 октября ввела запрет на въезд для россиян с шенгенскими визами. В местном МИДе это решение объяснили тем, что в то время, как российские ракеты падают на детские площадки и людей, едущих на работу, в чешских аэропортах ежедневно регистрируют до 200 пассажиров из РФ.