Польща провокує США застосування ядерної зброї, — Лукашенко

Білоруський політик назвав головну, на його думку, країну, яка робить ставку на ядерний удар. За його словами, ядерна зброя має перебувати на тих складах, де вона зараз, оскільки переміщення спричинить ланцюгову реакцію.

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Білоруський політик Олександр Лукашенко у бесіді із західними журналістами на саміті Співдружності заявив, що США не варто танцювати під дудку "божевільних політиків" у тому, що стосується ядерної зброї. Про це повідомляє БЕЛТА.

Лукашенко назвав головну, на його думку, країну, яка робить ставку на ядерний удар.

"Не здогадуєтеся, хто? Я вам скажу. Польща. Вона провокує вас — США — на якісь рухи тіла в плані ядерної зброї", — заявив білоруський лідер, який закликав Захід не піддаватися на це.

"Ви велика технологічна країна, не треба танцювати під дудку збожеволілих політиків", — порадив Лукашенко.

На його думку, ядерна зброя має знаходитися на тих складах, де вона знаходиться зараз, оскільки її переміщення, наприклад, до Польщі, спричинить ланцюгову реакцію — будуть кроки у відповідь. Лукашенко вважає, що цього треба уникнути, "заспокоїтися та сісти за стіл переговорів".

Нагадаємо, що Польща домовляється зі США про спільну програму застосування ядерної зброї. Така ініціатива передбачає, що на території країн НАТО, які беруть участь у програмі, може бути розміщена ядерна зброя, зокрема і літаки з ЯЗ.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін готує ядерний удар із Білорусі. За такого розвитку подій Київ може бути знищений за лічені хвилини.