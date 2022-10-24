В Австралії спортсмен дивом врятувався, коли велика біла акула прокусила човен (фото)

Уламки пошкодженого каяка згодом хвилі винесли на березі. Попри небезпеку, австралієць не вважає, що акули мають відлякувати від занять водними видами спорту.

Related video

Минулої неділі в районі австралійського міста Аделаїда 19-річний Нет Драммонд брав участь у змаганнях для каяків на дистанції 700 метрів, які проводили місцевий клуб Seacliff Surf Lifesaving. Але під час запливу він зненацька опинився у воді, коли велика біла акула прокусила корму човна. Про це повідомляє The Mirror.

Чоловікові вдалося швидко відплисти убік, і надалі його підібрала рятувальна команда та доставила до берега. Обійшлося без ушкоджень. Після цього випадку у прибережних водах пляжу працювали патрулі, які шукали велику білу акулу завдовжки приблизно 3 метри.

Байдарочник розповів в інтерв'ю журналістам, що відірвав мотузок для ніг, який кріпився до човна, і поплив у напрямку рятувальників. Він оцінює ймовірність такого випадку, як один до мільйона.

"Я міг би піти та купити лотерейний білет", — іронізував він після небезпечної події.

[ + – ] Місце зіткнення каяка та акули

Спортсмен, який показав пошкоджений каяк, вважає, що цей випадок не повинен відштовхувати людей від водних видів спорту в цій місцевості.

"Ми пливли у досить глибокому районі, це не повинно відштовхувати інших людей", — сказав він.

Уламки пошкодженого каяка згодом хвилі винесли на березі.

[ + – ] Байдарочник Нет Драммонд

Владі довелося закрити кілька кілометрів пляжу після нападу великої білої акули в районі Аделаїди. Представники рятувальної команди проведуть зустріч із поліцією штату Південна Австралія та обговорять терміни поновлення роботи.

Нагадаємо, що користувачів Інтернету налякала невловима чорна акула, яка виглядає як Веном із коміксу Marvel.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер перехитрив акулу за допомогою тунця. На опублікованих кадрах велика акула із закривавленим ротом тягнеться за шматком риби.