В Австралии спортсмен чудом спасся, когда большая белая акула прокусила лодку (фото)
Обломки поврежденного каяка впоследствии волны вынесли на берегу. Несмотря на опасность, австралиец не считает, что акулы должны отпугивать от занятий водными видами спорта.
В минувшее воскресенье в районе австралийского города Аделаида 19-летний Нэт Драммонд участвовал в соревнованиях для каяков на дистанции 700 метров, проводившихся местным клубом Seacliff Surf Lifesaving. Но во время заплыва он неожиданно оказался в воде, когда большая белая акула прокусила корму лодки. Об этом сообщает The Mirror.
Мужчине удалось быстро отплыть в сторону, и в дальнейшем его подобрала спасательная команда, и доставила к берегу. Обошлось без повреждений. После этого случая в прибрежных водах пляжа работали патрули, которые искали большую белую акулу длиной примерно 3 метра.
Байдарочник рассказал в интервью журналистам, что оторвал веревку для ног, которая крепилась к лодке, и поплыл в направлении спасателей. Он оценивает вероятность такого случая как один к миллиону.
"Я мог бы пойти и купить лотерейный билет", — иронизировал он после опасного происшествия.
Спортсмен, показавший поврежденный каяк, считает, что этот случай не должен отталкивать людей от занятий водными видами спорта в этой местности.
"Мы плыли в довольно глубоком районе, это не должно отталкивать других людей", — сказал он.
Обломки поврежденного каяка впоследствии волны вынесли на берегу.
Властям пришлось закрыть несколько километров пляжа после нападения большой белой акулы в районе Аделаиды. Представители спасательной команды проведут встречу с полицией штата Южная Австралия и обсудят сроки возобновления работы.
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