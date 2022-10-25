Скандал у Шотландії: біженців із України виселять із готелю до 18 листопада

Рішення про розірвання контракту стало несподіванкою, оскільки раніше його продовжили до 31 березня 2023 року. Деякі українці вже знайшли роботу в шотландських компаніях і влаштували дітей у школи. Приміщення готелю підготували до різдвяних свят і зими.

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Деякі з українців плакали, дізнавшись про рішення Шотландії про розірвання контракту на проживання в готелі графства Пертшир. До 18 листопада громадяни України мають виїхати з готелю в селі Кілін. Про це повідомляє Daily Record.

Представники місцевої громадськості назвали рішення уряду "шоком" стосовно людей, яким кілька місяців тому запропонували притулок.

Спочатку очікувалося, що українцям дозволять залишитися в готелі до весни. Деякі біженці з України вже знайшли роботу в цьому районі, а дітей влаштували в місцеві школи. Представники місцевої громади розкритикували таке рішення, заявивши, що уряд діяв байдуже до людей, адже готель спочатку був заброньований до кінця березня. Менеджер готелю Пархів В'яс заявив, що отримав повідомлення про закінчення дії контракту від шотландського уряду.

За його словами, це стало несподіванкою, оскільки раніше контракт продовжили до 31 березня, і все було підтверджено, приміщення підготували на різдвяний період і зиму.

"Усі питання були улагоджені. Діти ходили в школу. Не хочеться, щоб у них виникало відчуття, що вони змушені переїжджати на нове місце кожні кілька місяців. Деякі з них, коли дізналися про це, були засмучені, хтось навіть плакав", — пояснив менеджер.

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Українцям обіцяють, що на вулиці вони не опиняться

19-річна Анфіса Ігнатова переїхала з околиць Києва та проживає в готелі разом із мамою. Вона сказала, що це дуже погана звістка.

"Нам стало страшно, тому що не знаємо, куди переїжджати. Люди не цілком упевнені у своєму майбутньому. Я навчаюся в Університеті Стірлінга, люди працюють, але що буде далі, не знаємо. Вони сказали, що на вулиці ми не опинимося, але їм потрібен час, щоб щось вигадати", — сказала Анфіса.

Представники ради міста Стірлінг сказали, що знайти нове житло для українців досить складно, але висловили сподівання, що до 18 листопада це вдасться.

Лист до першого міністра

Місцева влада навіть написала листа першій міністерці Шотландії Ніколі Стерджен, де розповіла, що намагалася допомогти біженцям адаптуватися в Шотландії — допомагала вчити мову, знаходити роботу й "інтегрувати наших гостей у ширшу спільноту".

За словами Енді Ейткена, голови ради села Кілін, таких складнощів можна було б уникнути. Місцева влада запропонувала розмістити українців і знайти сім'ї, які б їх прийняли, але чиновники повідомили, що пошук житла — їхня відповідальність. Якби пропозиція ради була прийнята, такого б не сталося.

"Ми вважаємо, що шотландський уряд діяв зневажливо стосовно місцевої громади і байдуже, і без урахування інтересів тих, кому вони запропонували притулок ще кілька місяців тому. Сподіваємося, що українські біженці та громади, які їх приймають, не зіткнуться з подібним зверненням, як у Кіллі", — сказав Ейткен.

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Місцева волонтерка Фіона Мартін, яка викладає українцям англійську, сказала, що була вражена таким розвитком подій.

"Це дуже байдуже рішення уряду, якщо зважити на те, що довелося пережити багатьом із них. Їх запевняли, що вони зможуть залишитися тут до березня 2023 року", — сказала волонтерка. За її словами, її турбує також і те, що школярі не зможуть навіть завершити півріччя, після закінчення якого перерва була б природною для дітей.

Не уникнуть складнощів і місцеві компанії, оскільки багато біженців зайняли робочі місця, які були вільні після Брекзиту.

Українські біженці в Шотландії

За статистикою, у Шотландії проживає 20 591 біженець із України, п'ята частина тих, хто переїхав у Великобританію. Очікують тисяч інших, оскільки уряд Шотландії вже видав 35 357 віз.

Не менше 6540 українців у Шотландії проживають у тимчасовому житлі — в готелях і на двох круїзних кораблях, які пришвартовані в гаванях Глазго й Единбурга.

"Суперспонсорство"

Переїхати в Шотландію українцям простіше. На відміну від інших регіонів Великобританії, уряд Шотландії пропонує спрощену схему переїзду, за якою біженці можуть отримати притулок у країні. Так зване "суперспонсорство" дозволяє вказати як спонсора уряд Шотландії. Не потрібно ще до від'їзду з України шукати сім'ю, яка прийме.

Нагадаємо, що в Шотландії намагаються вирішити питання про те, де мають жити українські біженці після закінчення піврічного терміну проживання в будинках сімей, що приймають. Уже другий круїзний корабель став готелем для біженців.

Раніше Фокус повідомляв, що 750 українців селять у будівлях будинків для літніх людей в Ірландії. Країна, за неофіційними даними, прийняла близько 60 000 біженців із України. У столичному районі Дубліна доступне житло закінчується, але в сільській місцевості можливості для розселення все ж таки є. Проте українці не поспішають туди їхати через труднощі з транспортом.