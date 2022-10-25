Скандал в Шотландии: беженцев из Украины выселят из отеля до 18 ноября

Решение о расторжении контракта стало неожиданностью, поскольку ранее его продлили до 31 марта 2023. Некоторые украинцы уже нашли работу в шотландских компаниях и устроили детей в школы. Помещение отеля подготовили к рождественским праздникам и зиме.

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Некоторые из украинцев плакали, узнав о решении властей Шотландии о расторжении контракта на проживание в отеле графства Пертшир. До 18 ноября граждане Украины должны будут выехать из отеля в деревне Киллин. Об этом сообщает Daily Record.

Представители местной общественности назвали решение правительства "шокирующим" по отношению к людям, которым несколько месяцев назад предложили убежище.

Изначально ожидалось, что украинцам позволят остаться в отеле до весны. Некоторые беженцы из Украины уже нашли работу в этом районе, а детей устроили в местные школы. Представители местной общины раскритиковали такое решение, заявив, что правительство действовало равнодушно по отношению к людям, ведь отель изначально был забронирован до конца марта. Менеджер отеля Пархив Вьяс заявил, что получил уведомление об окончании действия контракта от шотландского правительства.

По его словам, это стало неожиданностью, поскольку ранее контракт продлили до 31 марта, и все было подтверждено, помещение подготовили на рождественский период и зиму.

"Все вопросы были улажены. Дети ходили в школу. Не хочется, чтобы у них возникало ощущение, что они вынуждены переезжать на новое место каждые несколько месяцев. Некоторые из них, когда узнали об этом, были расстроены, кто-то даже плакал", — пояснил менеджер.

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Украинцам обещают, что на улице они не окажутся

19-летняя Анфиса Игнатова переехала из окрестностей Киева и проживает в отеле вместе с мамой. Она сказала, что это очень плохое известие.

"Нам стало страшно, потому что не знаем, куда переезжать. Люди не вполне уверены в своем будущем. Я учусь в Университете Стирлинга, люди работают, но что будет дальше, не знаем. Они сказали, что на улице мы все же не окажемся, но им нужно время, чтобы что-то придумать", — сказала Анфиса.

Представители совета города Стирлинг сказали, что найти новое жилье для украинцев довольно сложно, но выразили надежду, что до 18 ноября это удастся.

Письмо первому министру

Местные власти даже написали письмо первому министру Шотландии Николе Стерджен, в котором рассказали, что пытались помочь беженцам адаптироваться в Шотландии — помогали учить язык, находить работу и "интегрировать наших гостей в более широкое сообщество".

По словам Энди Эйткена, председателя совета деревни Киллин, таких сложностей можно было бы избежать. Местные власти предложили разместить украинцев и найти семьи, которые бы их приняли, но чиновники сообщили, что поиск жилья — их ответственность. Если бы предложение совета было принято, такого бы не случилось.

"Мы считаем, что шотландское правительство действовало пренебрежительно по отношению к местной общине и безразлично, и без учета интересов тех, кому они предложили убежище еще несколько месяцев назад. Надеемся, чтоб украинские беженцы и принимающие их общины не столкнутся с подобным обращением, как в Киллине", — сказал Эйткен.

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Местный волонтер Фиона Мартин, которая преподает украинцам английский, сказала, что была потрясена таким развитием событий.

"Это очень равнодушное решение правительства, если учесть то, что пришлось пережить многим из них. Их заверяли, что они смогут остаться здесь до марта 2023 года", — сказала волонтер. По словам которой, ее беспокоит также и то, что школьники не смогут даже завершить полугодие, по окончании которого перерыв был бы естественным для детей.

Не избежать сложностей и у местным компаниям, поскольку многие беженцы заняли рабочие места, которые были свободны после Брекзита.

Украинские беженцы в Шотландии

По статистике, в Шотландии проживает 20 591 беженцев из Украины, пятая часть тех, которые переехали в Великобританию. Ожидаются тысячи других, поскольку правительство Шотландии уже выдало 35 357 виз.

Не меньше 6 540 украинцев в Шотландии проживают во временном жилье — в отелях и на двух круизных кораблях, которые пришвартованы в гаванях Глазго и Эдинбурга.

"Суперспонсорство"

Переехать в Шотландию Украинцам проще. В отличие от других регионов Великобритании, правительство Шотландии предлагает более упрощенную схему переезда, по которой беженцы могут получить убежище в стране. Так называемое "суперспонсорство", позволяет указать в качестве спонсора правительство Шотландии. Не нужно еще до отъезда из Украины искать принимающую семью.

Напомним, что в Шотландии пытаются решить вопрос о том, где должны жить украинские беженцы после окончания полугодичного срока проживания в домах принимающих семей. Уже второй круизный корабль стал отелем для беженцев.

Ранее Фокус сообщал, что 750 украинцев селят в зданиях домов престарелых в Ирландии. Страна, по неофициальным данным, приняла около 60 000 беженцев из Украины. В столичном районе Дублина доступное жилье заканчивается, но в сельской местности возможности для расселения все же есть. Однако украинцы не спешат туда ехать из-за сложностей с транспортом.