Прав Британією! Як виходець із колонії Ріші Сунак очолив імперію

Хто такий Ріші Сунак? Як йому вдалося зробити настільки блискучу карколомну кар’єру та фактично витиснути справжнього політичного мастодонта, яким є Борис Джонсон, зі свого шляху? Чи отримає зрештою Туманний Альбіон притаманну йому стабільність політичного процесу? Та найважливіше для українців — чи продовжить новий прем'єр-міністр так само підтримувати нашу державу, як це робили його попередники? Фокус шукав вiдповiдi на цi важливi питання.

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Не отримавши конкурентів на виборах голови Консервативної партії, колишній міністр фінансів Ріші Сунак очолить партію та, відповідно, автоматично займе пост прем'єр-міністра Великої Британії.

Цього разу обійшлося без загальнопартійних виборів. Можливо, в часи війни та економічної кризи обрати керівника уряду у вузькому колі, тобто без популізму, який неодмінно супроводжує загальні вибори, є оптимальним варіантом. А можливо, це єдиний спосіб передати важливий пост скрупульозному бухгалтеру, який потрібен у часи падіння економіки для прийняття не дуже популярних, але правильних рішень.

Хто такий Ріші Сунак — новий прем’єр Великої Британiї

Виходець з сім’ї індійського походження, що належала до середнього класу (батько – лікар, а мати – завідувачка аптеки), Ріші Сунак здобув чудову освіту в Оксфорді та Стенфорді. Там познайомився зі своєю дружиною Акшатою Мурті – донькою індійського мільярдера Нараяни Мурті. Після закінчення університету йому вдалося швидко зробити кар’єру на ринку цінних паперів – він працював та врешті став партнером компанії з управління хедж-фондами The Children's Investment Fund Management. Також Сунак працював фінансовим аналітиком у Goldman Sachs та директором у компанії свого тестя Catamaran Ventures.

Вперше обрався до Палати Громад у віці 35 років (2015 рік). В уряді Терези Мей обійняв посаду молодшого міністра. Був активним прихильником Brexit, тому логічно, що у 2019 році підтримав свого однодумця по цьому напрямку Бориса Джонсона, в його уряді Сунак вже став міністром фінансів.

Ріші Сунак i пiдтримка України

Коли ми торкаємося питання підтримки України, то перш за все варто пам'ятати, що Велика Британія – демократична держава, а уряд у ній орган колегіальний, тож військова підтримка України – це питання, яке виходить за рамки повноважень однієї особи, навіть якщо це прем’єр-міністр. Проте зрозуміло, що глава уряду може кулуарно здійснювати суттєвий вплив на такі її аспекти як швидкість, обсяг та якість. Тому його реальне, а не лише публічне ставлення до війни є досить вагомим.

Сам Ріші Сунак в силу своїх обов’язків міністра фінансів безпосередньо не перетинався з українським питанням – це все ж більше прерогатива міністра закордонних справ (в уряді Бориса Джонсона цю посаду обіймала Ліз Трасс) та оборони (цю посаду стабільно займає Бен Уоллес, який має шанс "пережити" на ній уже третього прем’єра).

[ + – ] Нового лідера Консервативної партії вже представили королю Фото: Getty Images [ + – ] Ріші Сунак очолив уряд у непрості часи для партії та країни Фото: Getty Images

Проте зовсім відмовчатися Сунак теж не міг, особливо в період літньої виборчої кампанії, коли кожен кандидат був змушений висловитися щодо усіх важливих тем, якою безумовно є найбільша з часів Другої світової війна в Європі.

24 серпня цього Сунак написав цілого вітального листа українцям, в якому висловив свою підтримку "мужнім українським воїнам", обіцяв бути "другом на все життя" та продовжити підтримку нашої країни й після війни, "допомогти перетворити її у процвітаючу державу". Хоча російсько-українська війна не була у фокусі його передвиборчої програми, коли Сунака запитували, він засуджував агресію Путіна та виступав за підтримку України як демократичної та волелюбної нації.

Його попередник Борис Джонсон на старті кампанії 15 липня скептично відгукувався про можливості Сунака підтримувати нашу державу, натякаючи, що Ліз Трасс справиться з цим краще. Проте це могла бути гра хитрого політика на публіку, адже саме у Британії популярність України висока.

Несподівані факти як привід насторожитися

З іншої сторони, цей фактор зобов’язує кожного політика на словах підтримувати українців, а от на ділі є певні аргументи, які спонукають насторожитися щодо нового глави уряду країни, яка наразі є чи не найвідданішим нашим партнером по опору російській агресії.

Максиміліан Гесс, науковий співробітник Інституту дослідження зовнішньої політики та консультант із політичних ризиків у Лондоні вважає, що у новоспеченого лідера британського уряду може бути конфлікт інтересів, пов’язаний з нашою державою, адже його дружина має частку у розмірі $474 млн у компанії її батька Infosys, яка своєю чергою має економічні інтереси в РФ.

Ріші Сунак запевняє, що інтереси його дружини не впливають на його рішення як політика, а бізнес індійської компанії можна списати на проблеми самої Індії, яка займає нейтралітет у війні. Проте зауваження з цього приводу стали поширюватися у британській пресі. Так, Антонія Філмер із The Sunday Guardian наголошує, що Сунак не згадав про цей факт у декларації держслужбовця, де мав би вказати на факти потенційного конфлікту його особистих інтересів та інтересів членів його сім’ї. Проте варто зауважити, що в березні сам Сунак як міністр фінансів закликав компанії, які ведуть бізнес з РФ припинити ці взаємовідносини, щоб не спонсорувати агресора.

Також Максиміліан Гесс зауважує, що в Ріші Сунака немає ні чіткого бачення, як має виглядати перемога України, ні довгострокової стратегії поведінки в умовах війни.

Слабкі місця Ріші Сунака

Загалом сім’я Ріші Сунака є його слабким місцем з точки зору публічної політики. Британці не дуже люблять багатих. I багатий урядовець, який закликає людей проходити крізь важкі часи, затягнувши пояси – не найкращий електоральний образ. Можливо, саме в цьому і причина його програшу на загальнопартійних виборах влітку?

Також є більш вагомі звинувачення в його сторону. Зокрема, лейбористи (опозиційна партія) стверджували, що Ріші Сунак ухиляється від сплати податків, використовуючи для цього офшорні території. Проте оптимальних доказів продемонструвати не змогли. Все ж доконаним фактом виявилося те, що його дружина, не будучи підданою Великобританії, відповідно і не сплачувала податків зі свого мільярдного бізнесу. Це було в рамках закону, проте з точки зору іміджу несло суттєві ризики як і те, що Сунак залишив собі Green card, яка спрощувала йому візити до США у разі потреби.

Проте сімейство Сунаків викрутилося з цієї ситуації – дружина погодилася добровільно сплачувати у британську казну податки, а Ріші Сунак позбувся усіх іноземних паперів.

Фото: Getty Images

Загалом до 2020 року, попри участь у мажоритарних виборах до Палати громад, Ріші Сунак не відзначався надмірною публічністю. Його з Борисом Джонсоном вважали ідеальним тандемом, адже ексцентричність прем’єра чудово компенсовувалася "бухгалтерським" характером Ріші. Проте влітку 2022 року Сунак виступив проти свого боса, подавши у відставку сам та закликавши зробити це колег. Це врешті повалило уряд Бориса Джонсона, який був захищений від парламенту річним імунітетом.

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Цікаво, що сам Сунак теж був учасником "ковідних вечірок", за що, як і Борис Джонсон, сплатив відповідний штраф.

Тож фактично саме демарш Ріші Сунака повалив уряд Джонсона, який до останнього опирався бажанням верхівки консерваторів відправити його у відставку. Молодий фінансист, схоже, є улюбленцем консервативного істеблішменту, адже саме серед депутатів Палати громад його підтримка в обох кампаніях була незаперечною. І саме лояльність депутатів дозволила йому врешті зайняти найвищий виборний пост у Сполученому королівстві, всупереч думці широкого загалу консерваторів — адже незрозуміло чи вдалося б йому виграти загальнопартійні вибори, якби члени парламенту підтримали ще якусь кандидатуру.

На його користь за словами Еше Нельсон із Лондонського бюро The New York Times грає той факт, що Сунак спрогнозував усі проблеми, які можуть виникнути внаслідок втілення в життя економічної політики Ліз Трасс. Вдалість його прогнозів мешканці британських островів змогли відчути на власній шкірі.

Що буде далi?

Ріші Сунак очолив уряд у непрості часи для партії та країни. Консерватори знаходяться на грані електоральної катастрофи. Велика Британія у складному економічному становищі – даються взнаки наслідки пандемії та виходу з ЄС. Ріші Сунак є прихильником жорсткої фіскальної політики – збільшення податків (так корпоративний податок планується збільшити з 19% до 25%) та урізання за можливості державних витрат.

Фото: Getty Images

Проте, що саме Сунак планує урізати, залишається незрозумілим. Ще минулого року він відмовився зменшувати витрати на медицину. Очевидно, що рідна для його батьків галузь є недоторканою в його очах. Проте чимось жертвувати йому все ж прийдеться. І за кожним його кроком пильно стежитимуть лейбористи, які в будь-який момент готові добитися дострокових виборів, що при наявних рейтингах взагалі може змести консерваторів з політичної карти Британії. Основне, щоб це не були статті, пов’язані з військовою допомогою Україні.

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