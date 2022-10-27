Польща запроваджує нові правила для біженців з України із січня 2023 року: що зміниться

В'їзд та виїзд українських біженців із Польщі контролюватимуть. Електронний документ у додатку "Дія пл" (Diia.pl) вважатиметься посвідкою на проживання. 50% вартості житла потрібно буде оплачувати самостійно.

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Влада Польщі оголосила, що змінить умови перебування в країні для громадян України, до Спеціального закону про допомогу українцям внесуть відповідні поправки, про це повідомляє SchengenVisaInfo.

З січня 2023 року українським біженцям доведеться покривати частину видатків на проживання та оформлювати ідентифікаційний номер PESEL.

Згідно з нововведеннями, електронний документ у додатку "Дія пл" (Diia.pl) вважатиметься посвідкою на проживання, а свідоцтво про тимчасовий захист надасть українцям право перетину польського кордону без необхідності повторно отримувати візу.

Виїзд українських біженців із Польщі контролюватимуть Управління соціального страхування та інші установи. За допомогою таких заходів польське керівництво хоче виключити нецільові виплати фінансової допомоги, адже надалі вони матимуть інформацію про дати в'їзду та виїзду всіх українців.

З 1 лютого 2023 року українським біженцям, які залишаться на території Польщі понад 120 днів, доведеться покрити половину вартості проживання. Водночас сума, яку доведеться заплатити, не повинна перевищувати 40 злотих (8,40 євро) за особу на день.

З 1 травня 2023 року українцям після перебування в країні протягом 180 днів доведеться покрити 75% вартості, тобто 60 злотих (12,61 євро) із розрахунку на одну особу на день.

Є й винятки. Вимога щодо оплати вартості проживання не поширюється на такі категорії біженців, як:

люди з обмеженими можливостями;

діти;

пенсіонери;

вагітні жінки;

особи з дітьми віком до 12 місяців;

опікуни з трьома дітьми та більше;

особи, які мають важке матеріальне становище.

Нагадаємо, що у Шотландії розгорілися суперечки через те, що біженців виселяють із готелю ще до закінчення контракту. Повідомлення про виселення стало несподіванкою для українців, оскільки раніше контракт на проживання в готелі продовжили до 31 березня 2023 року. Багато біженців вже знайшли роботу в шотландських компаніях та влаштували дітей до шкіл.

Раніше Фокус повідомляв, що в Ірландії спішно підшукують додаткові приміщення для українців, 750 біженців планують розселити у приміщеннях будинків для літніх людей.