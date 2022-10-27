Польша вводит новые правила для беженцев из Украины с января 2023 года: что изменится

Въезд и выезд украинских беженцев из Польши будет контролироваться. Электронный документ в приложении "Дия пл" (Diia.pl) будет считаться видом на жительство. 50% стоимости жилья понадобится оплачивать самостоятельно.

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Власти Польши объявили, что изменят условия пребывания в стране для граждан Украины, в Специальный закон о помощи украинцам внесут соответствующие поправки, об этом сообщает SchengenVisaInfo.

С января 2023 года украинским беженцам придется покрывать часть расходов на проживание и оформлять идентификационный номер PESEL.

Согласно нововведениям, электронный документ в приложении "Дия пл" (Diia.pl) будет считаться видом на жительство, а свидетельство о временной защите предоставит украинцам право пересечения польской границы без необходимости повторно получать визу.

Выезд украинских беженцев из Польши будет контролировать Управление социального страхования и другие учреждения. С помощью таких мер польское руководство хочет исключить нецелевые выплаты финансовой помощи, ведь впредь у них будет информация о датах въезда и выезда всех украинцев.

С 1 февраля 2023 года украинским беженцам, которые останутся на территории Польше более 120 дней, понадобится покрыть половину стоимости проживания. При этом сумма, которую придется заплатить, не должна превышать 40 злотых (8,40 евро) на человека в день.

С 1 мая 2023 года украинцам после пребывания в стране в течение 180 дней придется покрыть 75% стоимости, то есть 60 злотых (12,61 евро) из расчета на одного человека в день.

Есть и исключения. Требование относительно оплаты стоимости проживания не распространяется на такие категории беженцев, как:

люди с ограниченными возможностями;

дети;

пенсионеры;

беременные женщины;

лица с детьми до 12 месяцев;

опекуны с тремя детьми и более;

лица, у которых тяжелое материальное положение.

Напомним, что в Шотландии разгорелись споры из-за того, что беженцев выселяют из отеля еще до окончания контракта. Уведомление о выселении стало неожиданностью для украинцев, поскольку ранее контракт на проживание в отеле продлили до 31 марта 2023. Многие беженцы уже нашли работу в шотландских компаниях и устроили детей в школы.

Ранее Фокус сообщал, что в Ирландии спешно подыскивают дополнительные помещения для украинцев, 750 беженцев планируют расселить в помещениях домов престарелых.