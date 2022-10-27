У Шотландії українці переїхали у нові квартири після перепланування за 5 млн євро

Програму довгострокового переселення для України запустять найближчим часом. Йдеться про доступне якісне житло, яке здаватиме в оренду на 3 роки, відповідно до терміну дії віз.

Related video

Українські біженці в Шотландії переїжджають у нові квартири, підготовлені в межах проєкту щодо довгострокового переселення та розширення житлової площі. Про це повідомляє Scottish housing news.

5 млн фунтів стерлінгів (5,7 млн євро), виділені на цей проєкт урядом Шотландії, дозволили керівництву округу Норт-Ланаркшир відремонтувати порожню власність у житлових кварталах міст Вішоу та Коатбридж.

Проєкт із відновлення квартир згодили перед запуском Фонду довгострокового переселення біженців з України, який виділяє близько 50 млн фунтів стерлінгів на відновлення житлових об'єктів. Без цього фінансування житлову площу було б неможливо здати в оренду.

Повідомляється, що йдеться про доступне якісне житло, яке здаватиметься в оренду протягом трьох років, відповідно до терміну дії віз. Після цього деякі будинки також будуть доступні як соціальне житло.

Міністр Ніл Грей, який займається питаннями, пов'язаними з біженцями з України, проінспектував об'єкт і познайомився із сім'єю, яка туди переїхала.

"Ми хочемо допомогти переміщеним людям з України переїхати в довгострокове житло, щоб у них був особистий простір, і щоб вони могли адаптуватися до спільноти. Радий, що деякі вже переїхали до своїх квартир, і скоро переїдуть інші", — сказав Грей.

Він також відзначив роботу представників округу Північного Ланкаширу з відновлення житла і назвав це добрим прикладом того, як місцева влада може допомогти розселити людей, які втекли від війни.

"Жителі округу Північного Ланкаширу тепло зустріли людей з України, наша команда, яка займається розселенням, виконала велику роботу, що дозволило їм переїхати", — заявив представник ради Північного Ланкаширу Джим Лог.

За його словами, перші сім'ї та деякі біженці вже переїхали, деякі влаштували дітей до місцевих шкіл, хтось працює, інші залучені до місцевого ком'юніті. Місцева влада швидко вжила дієвих заходів і продовжує допомагати сім'ям інтегруватися.

Нагадаємо, що днями у готелі шотландського графства Пертшир українців зобов'язали виселитися до 18 листопада, хоча спочатку контракт на оренду продовжили до кінця березня наступного року.

Польща запроваджує нові правила для біженців з України з січня 2023 року. Документ у додатку "Дія пл" (Diia.pl) можна буде використовувати як дозвіл на проживання, а 50% вартості житла громадянам України тепер доведеться сплачувати самостійно.

Раніше Фокус повідомляв, що у кількох містах Ірландії 750 біженців з України розселяють до помешкань будинків для літніх людей. Представники місцевої влади кажуть, що житло є у сільській місцевості, але українці їдуть туди неохоче.