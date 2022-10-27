В Шотландии украинцы переехали в новые квартиры после перепланировки за 5 млн евро

Программа долгосрочного переселения для Украины будет запущена в ближайшее время. Речь идет о доступном качественном жилье, которое будут сдавать в аренду на 3 года, в соответствии со сроком действия виз.

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Украинские беженцы в Шотландии переезжают в новые квартиры, подготовлены в рамках проекта по долгосрочному переселению и расширению жилой площади. Об этом сообщает Scottish housing news.

5 млн фунтов стерлингов (5,7 млн евро), выделенные на этот проект правительством Шотландии, позволили руководству округа Норт-Ланаркшир отремонтировать пустующую собственность в жилых кварталах городов Уишоу и Коатбридж.

Проект по восстановлению квартир был согласован перед запуском Фонда долгосрочного переселения беженцев из Украины, который выделяет около 50 млн фунтов стерлингов на восстановление жилых объектов. Без этого финансирования жилплощадь было бы невозможно сдать в аренду.

Сообщается, что речь идет о доступном качественном жилье, которые будет сдаваться в аренду в течение трех лет, в соответствии со сроком действия виз. После этого некоторые дома также будут доступны в качестве социального жилья.

Министр Нил Грей, который занимается вопросами, связанными с беженцами из Украины, проинспектировал объект, и познакомился с семьей, которая туда переехала.

"Мы хотим помочь перемещенным людям из Украины переехать в долгосрочное жилье, чтобы у них было личное пространство, и чтобы они могли адаптироваться в сообществе. Рад, что некоторые уже переехали в свои квартиры, и скоро переедут и другие", — сказал Грей.

Он также отметил работу представителей округа Северного Ланкашира по восстановлению жилья и назвал это хорошим примером того, как местные власти могут помочь расселить людей, которые бежали от войны.

"Жители округа Северного Ланкашира тепло встретили людей из Украины, наша команда, занимающаяся расселением, проделала большую работу, что позволило им переехать", — заявил представитель совета Северного Ланкашира Джим Лог.

По его словам, первые семьи и отдельные беженцы уже переехали, некоторые устроили детей в местные школы, кто-то работает, другие вовлечены в местное комьюнити. Местные власти быстро предприняли действенные меры и продолжают помогать семьям интегрироваться.

Напомним, что на днях в отеле шотландского графства Пертшир украинцев обязали выселиться до 18 ноябра, хотя изначально контракт на аренду был продлен до конца марта следующего года.

Польша вводит новые правила для беженцев из Украины с января 2023 года. Документ в приложении "Дия пл" (Diia.pl) можно будет использовать как вид на жительство, а 50% стоимости жилья гражданам Украины теперь придется оплачивать самостоятельно.

Ранее Фокус сообщал, что в нескольких городах Ирландии 750 беженцев из Украины расселяют в помещения домов престарелых. Представители местных властей говорят, что жилье есть в сельской местности, но украинцы едут туда неохотно.