7-річний житель Бразилії помер після семи серцевих нападів від укусу скорпіона

Бразилія вважається батьківщиною жовтих скорпіонів Tityus serrulatus, чия отрута в більшості випадків призводить до смерті. У 2018 році в цій латиноамериканській країні налічувалося 140 тисяч постраждалих від укусів скорпіонів.

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Семирічний Луїс Мігель Фуртадо з бразильського міста Анхембі (штат Сан-Паулу) готувався до сімейного походу, але, надягаючи взуття, несподівано закричав від болю. Через деякий час у його черевику знайшли бразильського жовтого скорпіона, чия отрута відрізняється високою токсичністю. Про це повідомляє Metro.

"Щойно він одягнув взуття, то закричав від болю. Ми не помітили, що його вжалило, і продовжили пошуки, — розповідала мама хлопчика Анджеліта Фуртадо в інтерв'ю місцевим ЗМІ. — Нога почала червоніти, він скаржився, що біль посилюється. Саме тоді я припустила, що це міг бути скорпіон, я намагалася знайти його, щоб з'ясувати, який він саме".

Батьки поспішили з дитиною до лікарні Університету Сан-Паулу. 7-річного Луїса відразу госпіталізували, наступного дня йому стало краще. Лікарі навіть відмінили прийом деяких ліків.

"Він розплющив очі, намагався говорити зі мною. Я поцілувала його, але йому знову довелося дати заспокійливе, він був дуже схвильований", — розповіла жінка.

Однак згодом після кількох зупинок серця стан дитини погіршився, і вона померла у вівторок, 25 жовтня.

"Ми готувалися піти в похід, бо він любив гратися у воді, — згадувала його мама. — Він завжди поспішав, ніби хотів прожити життя за один день. Зараз я розумію, що він справді поспішав жити".

Жовтий скорпіон — один із найотруйніших у світі

[ + – ] Жовтий скорпіон

Бразилія вважається батьківщиною жовтих скорпіонів Tityus serrulatus, чия отрута надзвичайно токсична та в більшості випадків призводить до смерті.

За статистикою, до 2000 року постраждалих від укусів скорпіонів у Бразилії налічувалося 12 тисяч, через 18 років, до 2018 року, статистика досягла вже 140 тисяч.

Нагадаємо, що під час повеней у Пакистані змії покусали більше 100 людей. Змії стали тривожними через повені, і ризик нападів зріс. У подібних умовах у Пакистані рептилії та отруйні комахи можуть з'являтися в найнесподіваніших місцях.

Раніше Фокус повідомляв, що в Єгипті 3 особи загинули від укусів скорпіонів, 450 постраждали. У сезон дощів вода вимиває скорпіонів і змій із їхніх звичних місць проживання. Так ці небезпечні павукоподібні виявляються на вулицях і часто заповзають у будинки.