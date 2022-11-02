7-летний житель Бразилии умер от семи сердечных приступов после укуса скорпиона

Бразилия считается родиной желтых скорпионов Tityus serrulatus, чей яд в большинстве случаев приводит к летальному исходу. В 2018 году в этой латиноамериканской стране насчитывалось 140 000 пострадавших от укусов скорпионов.

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Семилетний Луис Мигель Фуртадо из бразильского города Анхемби (штат Сан-Паулу) готовился к семейному походу, но, надевая обувь, неожиданно закричал от боли. Спустя некоторое время в его ботинке нашли бразильского желтого скорпиона, чей яд отличается высокой токсичностью. Об этом сообщает Metro.

"Как только он надел обувь, он закричал от боли. Мы не заметили, что его ужалило и продолжили поиски", — рассказывала мама мальчика Анджелита ​​Фуртадо в интервью местным СМИ. — Нога начала краснеть, он жаловался на то, что боль усиливается. Именно тогда я допустила, что это мог быть скорпион, я пыталась его найти, чтобы выяснить, какой он именно".

Родители поспешили с ребенком в больницу Университета Сан-Паулу. 7-летнего Луиса тут же госпитализировали, на следующий день ему стало лучше. Врачи даже отменили прием некоторых лекарств.

"Он открыл глаза, пытался говорить со мной. Я поцеловала его, но ему вновь пришлось дать успокоительное, он был крайне взволнован", — рассказала женщина.

Однако впоследствии после нескольких остановок сердца состояние ребенка ухудшилось, и он умер во вторник, 25 октября.

"Мы готовились пойти в поход, потому что он любил играть в воде, — вспоминала его мама. — Он всегда торопился, будто хотел прожить жизнь за один день. Сейчас я понимаю, что он действительно спешил жить".

Желтый скорпион — один из самых ядовитых в мире

[ + – ] Желтый скорпион

Бразилия считается родиной желтых скорпионов Tityus serrulatus, чей яд чрезвычайно токсичен и в большинстве случаев приводит к летальному исходу.

По статистике, к 2000 году пострадавших от укусов скорпионов в Бразилии насчитывалось 12 тысяч, спустя 18 лет к 2018 году статистика достигла уже 140 тысяч.

Напомним, что во время наводнений в Пакистане змеи искусали больше 100 человек. Змеи стали тревожными из-за наводнений, и риск нападений возрос. В подобных условиях в Пакистане рептилии и ядовитые насекомые могут появляться в самых неожиданных местах.

Ранее Фокус сообщал, что в Египте 3 человека погибли от укусов скорпионов, 450 пострадали. В сезон дождей вода вымывает скорпионов и змей из их привычных мест обитания. Так эти опасные паукообразные оказываются улицах и часто заползают в дома.