80% українських біженців у Нідерландах знайшли роботу: більшість — в Амстердамі та Гаазі

Завдяки особливому статусу громадяни України знаходять роботу набагато швидше, ніж інші прохачі притулку. Для українців усі бюрократичні процедури спрощені — не треба чекати на дозвіл, щоб розпочати роботу.

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За даними Нідерландського агентства з виплати допомоги (UWV), більш ніж 80% українських біженців у країні мають роботу. Громадяни України переважно зайняті у готельній індустрії та знаходять роботу через агенції з працевлаштування. Більшість працює у великих містах, таких як Амстердам і Гаага. Про це повідомляє NL Times.

За статистикою, в Нідерландах перебуває приблизно 55 тисяч українців. Агентство UWV отримало 46 тисяч заяв від роботодавців, які прийняли на роботу біженців. Це майже 83% зареєстрованих біженців з України.

Громадяни України знаходять роботу набагато швидше, ніж інші прохачі притулку. Експерти пояснюють це особливим статусом біженців з України. На відміну від уродженців Афганістану чи Сирії, громадянам України не доводиться проходити процедуру надання притулку та чекати на дозвіл, щоб почати працювати.

За словами представника Управління соціального та культурного планування (SCP) Жако Дагевоса, питання щодо усунення бюрократичних перешкод, які заважають людям розпочати роботу, — проблема політики Нідерландів.

"Тепер практика показала, що це дійсно ефективно", — пояснив він.

За його словами, уряд розроблятиме правила, які б дозволили всім шукачам притулку, почати працювати відразу після прийняття заяви.

26-річна Анастасія, яка працювала бухгалтеркою в Одесі, переїхала до Нідерландів 1 липня після того, як її компанія була змушена зупинити роботу через війну.

"Я хотіла піти на війну, пройшла стрілецьку підготовку, але в мене не дуже хороший зір", — пояснила вона.

Раніше вона добре заробляла, але після початку війни їй довелося переїхати до Нідерландів, щоб мати можливість підтримувати своїх батьків, які залишилися вдома.

Сім'я, що приймає, надає безкоштовне житло і харчування, й Анастасія, яка працює офіціанткою в Амстердамі, може відправляти гроші своїм батькам. За її словами, багато хто приїхав сюди по гроші, щоб допомагати тим, хто залишився.

Нагадаємо, що біженка з України звинуватила у рабстві мешканку Великої Британії, яка надала їй житло. За 200 фунтів стерлінгів (230 євро) українка мала прибирати та наглядати за дітьми власниці будинку.

Раніше Фокус повідомляв, що талановитий біженець з України виграв тенісний турнір. 13-річний Арсеній Опришко нещодавно переїхав із сім'єю до Единбургу і став переможцем на LTA Scotland для 16-річних.