80% украинских беженцев в Нидерландах нашли работу: большинство — в Амстердаме и Гааге

Благодаря особому статусу граждане Украины находят работу намного быстрее, чем другие просители убежища. Для украинцев все бюрократические процедуры упрощены — не нужно ждать разрешения, чтобы начать работу.

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Согласно данным Нидерландского агентства по выплате пособий (UWV), у более чем 80% украинских беженцев в стране есть работа. Граждане Украины преимущественно заняты в гостиничной индустрии и находят работу через агентства по трудоустройству. Большинство работает в крупных городах, таких как Амстердам и Гаага. Об этом сообщает NL Times.

По статистике, в Нидерландах пребывает порядка 55 тысяч украинцев. Агентство UWV получило 46 тысяч заявлений от работодателей, которые приняли на работу беженцев. Это около 83% зарегистрированных беженцев из Украины.

Граждане Украины находят работу намного быстрее, чем другие просители убежища. Эксперты объясняют это особым статусом беженцев из Украины. В отличие от уроженцев Афганистана или Сирии, гражданам Украины не приходится проходить процедуру предоставления убежища и ждать разрешения, чтобы приступить к работе.

По словам представителя Управления социального и культурного планирования (SCP) Жако Дагевоса, вопрос об устранении бюрократических препятствий, которые мешают людям начать работу — проблема политики Нидерландов.

"Теперь же практика показала, что это действительно эффективно", — объяснил он.

По его словам, правительство будет разрабатывать правила, которые бы позволили всем искателям убежища, начать работать сразу же после принятия заявления.

26-летняя Анастасия, работавшая бухгалтером в Одессе, переехала в Нидерланды 1 июля после того, как ее компания была вынуждена остановить работу из-за начавшейся войны.

"Я хотела пойти на войну, прошла стрелковую подготовку, но у меня не очень хорошее зрение", — объяснила она.

Прежде она хорошо зарабатывала, но после начала войны ей пришлось переехать в Нидерланды, чтобы иметь возможность поддерживать своих родителей, которые остались дома.

Принимающая семья предоставляет бесплатное жилье и питание, и Анастасия, которая работает официанткой в ​​Амстердаме, может отправлять деньги своим родителям. По ее словам, многие приехали сюда за деньгами, чтобы помогать тем, кто остался.

Напомним, что беженка из Украины обвинила в рабстве жительницу Великобритании, которая предоставила ей жилье. За 200 фунтов стерлингов (230 евро) украинка должна была убирать и присматривать за детьми владелицы дома.

Ранее Фокус сообщал, что талантливый беженец из Украины выиграл теннисный турнир. 13-летний Арсений Опришко недавно переехал с семьей в Эдинбург и стал победителем на LTA Scotland для 16-летних.