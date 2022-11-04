Медведєв пообіцяв врятувати світ від Сатани, а ворогам пригрозив "відправкою у геєнну огненну"

За словами Дмитра Анатолійовича, РФ має зброю, щоб "відправити всіх ворогів у геєнну огненну", але завдання полягає в іншому. Російський політик також пояснив, чому масштабна війна почалася лише у 2022 році, і чому Росія так довго чекала.

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Російський політик Дмитро Медведєв привітав росіян з Днем народної єдності, вкотре пригрозив противникам ядерною зброєю і розповів, чому Росія довго чекала, щоб розпочати повномасштабну війну в Україні. Посаду російський політик опублікував у своєму Telegram-каналі.

Розпочав заступник голови Ради безпеки РФ, як уже повелося, з історичних земель. Він написав, що "Росії не потрібні чужі території", але є "священна земля", на якій жили предки, "і яку ми нікому не віддамо".

Чому вторгнення в Україну почалося у 2022 році?

Медведєв також пояснив, "чому ми довго мовчали". Можливо, ці слова представника Кремля пояснюють, чому РФ здійснила військове вторгнення в Україну саме у 2022 році, тобто більш ніж через 30 років з того часу, як Україна стала незалежною.

Медведєв вважає, що вся справа в тому, що Росія була "слабка і спустошена тяжкими часами".

"А зараз ми струсили липкий сон і тужливий морок останніх десятиліть, у які нас занурила загибель колишньої Вітчизни", — пояснив він. Тут, мабуть, посилання на розпад СРСР.

Про тих, хто воює проти Росії

В опублікованому пості йдеться і про тих, хто веде війну проти РФ. За словами політика, ЗС РФ борються за мову, цінності, віру та історію батьківщини, проти тих, хто не має віри та ідеалів.

"Проти нас сьогодні частина світу, що помирає. Це купка божевільних нацистів-наркоманів, одурманений і заляканий ними народ і велика собака із західної псарні. З ними різномасна зграя хрюкаючих підсвинків і недалеких обивателів із західної імперії, що розпалася", — заявив Медведєв.

"Піднявшись проти них, ми набули сакральної сили", — уточнив він.

"Відправити всіх ворогів у геєнну огненну"

Зачепив Медведєв і релігійну місію Росії. Він вкотре нагадав, що РФ має зброю, щоб "відправити всіх ворогів у геєнну огненну", але уточнив, що завдання не у цьому.

"Ми слухаємо слова Творця у наших серцях і коримось їм. Ці слова і дають нам священну мету, — йдеться в публікації. Мета — зупинити верховного володаря пекла, хоч би яке ім'я він використовував — Сатана, Люцифер або Ібліс".

Союзники Росії

Російський політик поскаржився на те, що з нинішнім керівництвом РФ відмовилися мати справу "деякі партнери, які злякалися". Їх він назвав "випадковими попутниками, прилипалами та хліборобами".

Руйнування колишнього світопорядку

Російський політик прогнозує, що незабаром т.зв. "пробудження" очікує й інші країни, — тоді зміниться чинний світопорядок, а під його уламками виявляться "гордовиті жерці, кровожерливі адепти, глумливі прислужники та безсловесні манкурти".

Манкурт — раб, який не пам'ятає колишнього життя, в термінології письменника Ч. Айтматова.

Нагадаємо, що Медведєв натякнув на захоплення Росією Польщі та можливий черговий поділ Речі Посполитої. Заступник Ради безпеки РФ вважає, що за поточної політики польського керівництва може статися ще один поділ Польщі. А деякі історичні будівлі на польській території належать зараз Польщі лише "за випадковим збігом обставин".

Раніше Фокус повідомляв, Медведєв закликав "розстрілювати українських партизанів без суду та слідства". За його словами, росіян, які підпалюють військкомати, має спіткати та сама доля, що й іноземних студентів, які виводять з ладу залізничні об'єкти у Росії.