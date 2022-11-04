Медведев пообещал спасти мир от Сатаны, а врагам пригрозил "отправкой в геенну огненную"

По словам Дмитрия Анатольевича, у РФ есть оружие, чтобы "отправить всех врагов в геенну огненную", но задача состоит в другом. Российский политик также объяснил, почему масштабная война началась только в 2022, и почему Россия так долго ждала.

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Российский политик Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства, в очередной раз пригрозил противникам ядерным оружием и рассказал, почему Россия долго ждала, чтобы начать полномасштабную войну в Украине. Пост российский политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Начал заместитель председателя Совбеза РФ, как уже повелось, с исторических земель. Он написал, что "России не нужны чужие территории", но есть "священная земля", на которой жили предки, "и которую мы никому не отдадим".

Почему вторжение в Украину началось в 2022 году?

Медведев также объяснил, "почему мы долго молчали". Возможно, эти слова представителя Кремля объясняют, почему РФ совершила военное вторжение в Украину именно в 2022 году, то есть спустя более 30 лет с тех пор, как Украина стала независимой.

Медведев считает, что все дело в том, что Россия была "слаба и опустошена безвременьем".

"А сейчас мы стряхнули липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий, в которые нас погрузила гибель прежнего Отечества", — пояснил он. Здесь, очевидно, отсылка к распаду СССР.

О тех, кто воюет против России

В опубликованном посте говорится и о тех, кто ведет войну против РФ. По словам политика, ВС РФ сражаются за язык, ценности, веру и историю отечества, против тех, у кого нет веры и идеалов.

"Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалеких обывателей из распавшейся западной империи", — заявил Медведев.

"Поднявшись против них, мы приобрели сакральную мощь", — уточнил он.

"Отправить всех врагов в геенну огненную"

Коснулся Медведев и религиозной миссии России. Он в очередной раз напомнил, что у РФ есть оружие, чтобы "отправить всех врагов в геенну огненную", но уточнил, что задача не в этом.

"Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель, — говорится в публикации. Цель — остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или иблис".

Союзники России

Российский политик посетовал на то, что с нынешним руководством РФ отказались иметь дело "некоторые испугавшиеся партнеры". Их он назвал "случайными попутчиками, прилипалами и прихлебателями".

Разрушение прежнего миропорядка

Российский политик прогнозирует, что в скором времени т.н. "пробуждение" ожидает и другие страны, — тогда изменится существующий миропорядок, а под его обломками окажутся "надменные жрецы, кровожадные адепты, глумливые прислужники и бессловесные манкурты".

Манкурт — раб, не помнящий прежней жизни, в терминологии писателя Ч. Айтматова.

Напомним, что Медведев намекнул на захват Россией Польши и возможный очередной раздел Речи Посполитой. Заместитель Совета безопасности РФ считает, что при текущей политике польского руководства может случиться еще один раздел Польши. А некоторые исторические здания на польской территории принадлежат сейчас Польше лишь "по случайному стечению обстоятельств".

Ранее Фокус сообщал, Медведев призвал "расстреливать украинских партизан без суда и следствия". С его слов, россиян, которые поджигают военкоматы, должна постигнуть та же участь, что и иностранных студентов, которые выводят из строя железнодорожные объекты в России.