Росія відновила атаки тролів і ботів перед виборами до Конгресу, — NYT

За даними аналітичної компанії Recorded Future, РФ проводить інформаційну операцію в західних соцмережах, щоб роздратувати консервативних виборців. В одному з дописів стверджувалося, що в американців "немає грошей на дитяче харчування і газ", а Байден витрачає мільярди на Україну. Публікуються також карикатури на президента Зеленського.

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РФ проводить інформаційну операцію, щоб вплинути на результати виборів у США та, як наслідок, на підтримку України. Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією групи Recorded Future, що спеціалізується на питаннях кібербезпеки, у соціальній мережі Gab, відомою активністю екстремістів та ультраправих, активізувалися акаунти, пов'язані із секретним російським відомством, яке намагалося вплинути на результати президентських виборів у США у 2016 та 2020 роках.

Автори публікацій очорнюють президента Байдена й інших відомих представників Демократичної партії. Заявляється про недоцільне використання коштів американських платників податків для підтримки України у війні проти РФ. У цих дописах малюється карикатурний образ українського президента Володимира Зеленського, як і в пропагандистських російських ЗМІ.

Дослідники називають це новою, але більш точковою спробою з боку Росії вплинути на американських виборців перед попередніми виборами до Конгресу, які відбудуться у вівторок. Мета все та ж — викликати гнів консервативного електорату та підірвати довіру до американської виборчої системи. Цього разу Росія також намагається досягти, щоб США зупинили масштабну військову підтримку Україні.

"Вони безперечно намагаються зупинити допомогу та фінансування, які отримує Україна", — заявив Алекс Плітсас, колишній військовослужбовець і співробітник Пентагону, який зараз працює у технологічній компанії Providence Consulting Group.

Така інформаційна операція спеціально спрямована на те, щоб домогтися прихильності з боку виборців у штатах, де спостерігається найвища конкуренція за місця в Сенаті. Зокрема, мішенями російських тролів стали демократи в Огайо, Арізоні та Пенсільванії. Зважаючи на все, автори такої інформаційної операції розцінили, що їм вдасться сформувати республіканську більшість у Сенаті та Палаті громад й у такий спосіб допомогти Росії виграти війну.

За оцінками журналістів, така кампанія показує, наскільки вразлива американська політична система до маніпуляцій з-за кордону. Російським ботам доводиться адаптуватися до нових умов, адже головні соціальні платформи ведуть з ними боротьбу — активно відслідковують та видаляють сумнівний контент і дезінформацію.

Минулого місяця ФБР та Агентство з кібербезпеки та захисту інфраструктури попередили громадськість про "канали з дарк-веба, онлайн-журнали, месенджери, шахрайські сайти, електронні листи, текстові повідомлення та фейкові сторінки". Серед таких спроб дезінформації можуть бути заяви про те, що результати виборів сфальшовані або зламані.

Представники федерального відомства радили користувачам не лайкати і не ділитися дописами незнайомих джерел. Про подробиці не повідомляється, проте відомо, що нещодавно мали місце кампанії з дезінформації з РФ, Китаю та Ірану.

Співробітники Recorded Future та двох інших аналітичних компаній — Graphika та Mandiant — зафіксували низку російських інформаційних кампаній, у межах яких використовувалися такі платформи, як Gab, Parler і Getter, що рекламуються як простори, звільнені модерації в ім'я свободи слова.

Повідомляється, що масштаб поточної кампанії набагато менший порівняно з тим, що було в 2016 році, коли неперевірені акаунти відправляли фейки мільйонам виборців у Facebook та інших великих платформах.

Карикатури на Зеленського

На одному з карикатурних зображень президента Зеленського було зображено як танцюриста в бікіні біля жердині, якому Байден кидає долари.

"У той час, як американські робітники не можуть купити собі їжі, заплатити за газ і дитяче харчування, Джо Байден хоче витратити ще 13,7 млрд доларів на допомогу Україні", — повідомлялося в дописі акаунту з ім'ям Nora Berka.

"Не секрет, що республіканці, — значна їх частина, — ставлять собі питання про доцільність підтримки того, що вони називають "іноземними подорожами", або "чужими конфліктами"", — зазначив Грем Брук, співробітник Лабораторії цифрової криміналістики в дослідницькій організації Атлантична рада.

Едвард П. Перес раніше працював у Twitter, а зараз представляє організацію OSET Institute, яка займається питаннями безпеки виборів. Він пояснив, що в минулому росіяни дотримувалися тактики збору підписників за допомогою фейкових облікових записів на більшості платформ, а сьогоднішні кампанії можуть бути меншими за масштабом і водночас мати бажаний ефект, оскільки розкол в американському суспільстві створює благодатний ґрунт для дезінформації.

За словами Переса, зараз іноземні уряди вже можуть дозволити собі трохи зменшити оберти: насамперед їм вдалося внести достатній розкол, завдяки якому з'явилося багато місцевих діячів, які продовжують сіяти дезінформацію у їхніх інтересах.

Нагадаємо, що політикиня у США пообіцяла, що Україна не отримає жодного центу допомоги, якщо до влади прийдуть республіканці.

Раніше Фокус повідомляв, що США анонсували постачання сотень дронів Phoenix Ghost, броньовиків, танків, дронів. Ба більше, Сполучені Штати вперше передадуть Україні танки, які будуть "найсучаснішими на полі бою в Україні".