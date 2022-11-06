Россия возобновила атаки троллей и ботов перед выборами в Конгресс, — NYT

По данным аналитической компании Recorded Future, РФ проводит информационную операцию в западных соцсетях, чтобы разозлить консервативных избирателей. В одном из постов утверждалось, что у американцев "нет денег на детское питание и газ", а Байден тратит миллиарды на Украину. Публикуются также карикатуры на президента Зеленского.

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РФ проводит информационную операцию, чтобы повлиять на результаты выборов в США и, как следствие, на поддержку Украины. Об этом сообщает The New York Times.

По информации группы Recorded Future, специализирующейся в вопросах кибербезопасности, в социальной сети Gab, известной активностью экстремистов и ультраправых, активизировались аккаунты, связанные с секретным российским ведомством, которое пыталось повлиять на результаты президентских выборов в США в 2016 и 2020 гг.

Авторы публикаций очерняют президента Байден и других известных представители Демократической партии. Заявляется о нецелесообразном использовании средства американских налогоплательщиков для поддержки Украины в войне против РФ. В этих постах рисуется карикатурный образ украинского президента Владимира Зеленского, как и в пропагандистских российских СМИ.

Исследователи называют это новой, но более точечной попыткой со стороны России повлиять на американских избирателей перед предварительными выборами в Конгресс, которые состояться во вторник. Цель все та же — вызвать гнев консервативного электората и подорвать доверие к американской избирательной системе. В этот раз Россия также пытается добиться, чтобы США остановили масштабную военную поддержку Украине.

"Они определенно пытаются остановить помощь и финансирование, которые получает Украина. — заявил Алекс Плитсас, бывший военнослужащий и сотрудник Пентагона, который сейчас работает в технологической компании Providence Consulting Group.

Такая информационная операция специально направлена на то, чтобы добиться расположения со стороны избирателей в штатах, где наблюдается самая высокая конкуренция за места в Сенате. В частности, мишенями российских троллей стали демократы в Огайо, Аризоне и Пенсильвании. Судя по всему, авторы такой информационной операции расценили, что им удастся сформировать республиканское большинство в Сенате и Палате общин и таким образом помочь России выиграть войну.

По оценкам журналистов, такая кампания показывает, насколько уязвима американская политическая система к манипуляциям из-за рубежа. Российским ботам приходится адаптироваться к новым условиям, ведь главные социальные платформы ведут с ними борьбу — активно отслеживают и удаляют сомнительный контент и дезинформацию.

В прошлом месяце ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры предупредили общественность о "каналах из дарк-веба, онлайн-журналах, мессенджерах, мошеннических сайтах, электронных письмах, текстовых сообщениях и фейковых страницах". В числе таких попыток дезинформации могут быть заявления о том, что результаты выборов сфальсифицированы или взломаны.

Представители федерального ведомства советовали пользователям не лайкать и не делиться постами незнакомых источников. О подробностях не сообщается, однако известно, что недавно имели место кампании по дезинформации из РФ, Китая и Ирана.

Сотрудники Recorded Future и двух других аналитических компаний — Graphika и Mandiant — обнаружили ряд российских информационных кампаний, в рамках которых использовались такие платформы, как Gab, Parler и Getter, рекламирующиеся как пространства, освобожденные модерации во имя свободы слова.

Сообщается, что масштаб текущей кампании намного меньше по сравнению с тем, что было в 2016 году, когда непроверенные аккаунты отправляли фейки миллионам избирателей в Facebook и других крупных платформах.

Карикатуры на Зеленского

На одном из карикатурных изображений президент Зеленский был изображен как танцор в бикини у шеста, которому Байден бросает доллары.

"В то время, как американские рабочие не могут купить себе еды, заплатить за газ и детское питание, Джо Байден хочет потратить еще 13,7 млрд долларов на помощь Украине", — сообщалось в посте аккаунта с именем Nora Berka.

"Не секрет, что республиканцы, — значительная их часть — задаются вопросом о целесообразности поддержки того, что они называют "иностранными путешествиями", или "чужими конфликтами"", — отметил Грэм Брук, сотрудник Лаборатории цифровой криминалистики в исследовательской организации Атлантический совет.

Эдвард П.Перес, прежде работал в Twitter, а сейчас представляет организацию OSET Institute, которая занимается вопросами безопасности выборов. Он объяснил, что в прошлом россияне придерживались тактики сбора подписчиков с помощью фейковых аккаунтов на большинстве платформ, а сегодняшние кампании могут быть меньшими по масштабу и вместе с тем оказывать желаемый эффект, поскольку раскол в американском обществе создает благодатную почву для дезинформации.

По словам Переса, сейчас иностранные правительства уже могут позволить себе несколько сбавить обороты: прежде им удалось внести достаточный раскол, благодаря которому появилось много местных деятелей, которые продолжают сеять дезинформацию в их интересах.

Напомним, что политик в США пообещала, что Украина не получит ни цента помощи, если к власти придут республиканцы.

Ранее Фокус сообщал, что США анонсировали поставки сотен дронов Phoenix Ghost, броневиков, танков, дронов. Более того, соединенные Штаты впервые передадут Украине танки, которые будут "самыми современными на поле боя в Украине".