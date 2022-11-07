Українські біженці в Англії можуть стати безпритульними до кінця року або повернутися в Україну

Жителям англійського графства Лестершир, які приймають українців, доводиться стикатися з підвищеними витратами, а пошук житла для біженців перетворюється на лотерею. Складності, головним чином, пояснюються підвищенням рахунків споживання електроенергії.

Related video

До кінця року громадяни України, які переїхали до англійського графства Лестершир, можуть опинитися без даху над головою або повернутися назад до України. На тлі зростання комунальних витрат деякі домовласники повідомляють біженцям, що більше не зможуть надавати житло, повідомляє Leicester Mercury.

До міста Лестер та графства Лестершир після початку масштабної війни переїхало понад 800 українців, згідно з офіційними даними.

Джейд Блекберн та її чоловік Майлз із села Хізер, неподалік міста Коулвілл, надали житло українцям та їх 13-місячному синові. Зараз Джейд каже, що деякі власники будинків після пів року більше не зможуть надавати житло. Складності переважно пояснюються підвищенням рахунків споживання електроенергії.

[ + – ] 24-річний Сачин Кумар і 32-річна Юлія — родина біженців з України, які мають півторарічного сина Арун і намагаються стати незалежнішими після переїзду до Великобританії

39-річна Джейд, яка працює медсестрою в NHS, спільно з ще одним місцевим жителем організувала онлайн-групу підтримки, за допомогою якої спонсори та біженці можуть взаємодіяти.

За словами жінки, деякі з мешканців поїдуть до Різдва, інші ж щосили намагаються орендувати житло.

"Декому з них вдалося знайти нові будинки, але інші, схоже, залишаються. І, гадаю, все закінчиться тим, що люди просто залишаться без даху над головою. Одному чоловікові, який відвідує групові збори, 65 років. Він одразу ж влаштувався на роботу, але досі не може знайти житло", — пояснила англійка.

"Знаю, що в деяких вимагають орендну плату за рік наперед і без цього відмовляють в оренді", — пояснила адміністраторка групи для біженців з України. Вона також розповіла, що волонтери докладають зусиль, щоб допомогти, а місцева влада не завжди йде назустріч. Джейд вважає, що це нечесно стосовно гостей з України й називає положення postcode lottery, що склалося — так в Англії називають нерівномірний розподіл послуг, наприклад медзабезпечення, залежно від району проживання.

Влада округу Лестершир стверджує, що тісно співпрацює з районними радами, медичною службою та іншими відомствами, намагаючись допомогти українцям із житлом, медобслуговуванням, освітою, перекладом та пошуком роботи. Наразі, за даними ради, яка розподіляє фінансування в рамках ініціативи Homes for Ukraine, тут проживає близько 844 зареєстрованих українських біженців.

Кожній районній раді виділяється 10 500 фунтів стерлінгів (12 048 євро) із розрахунку на одну особу. Ці кошти мають покривати витрати та допомагати біженцям розміститися.

Днями окружна рада оголосила, що уряд має намір збільшити суму "виплати подяки" (350 фунтів стерлінгів) для спонсорів, які приймають біженців, до 450.

Нагадаємо, що 80% українських біженців у Нідерландах знайшли роботу. Більшість живе у великих містах, таких як Амстердам та Гаага.

Раніше Фокус повідомляв, що у Шотландії талановитий український біженець виграв престижний турнір з тенісу.