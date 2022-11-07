Украинские беженцы в Англии могут стать бездомными к концу года или вернуться в Украину

Жителям английского графства Лестершир, принимающим украинцев, приходится сталкиваться с повышенными расходами, а поиск жилья для беженцам превращается в лотерею. Сложности, главным образом, объясняются повышением счетов за потребление электроэнергии.

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К концу года граждане Украины, переехавшие в английское графство Лестершир, могут оказаться без крыши над головой или вернуться обратно в Украину. На фоне роста коммунальных расходов некоторые домовладельцы сообщают беженцам, что больше не смогут предоставлять жилье, передает Leicester Mercury.

В город Лестер и графстве Лестершир после начала масштабной войны переехало более 800 украинцев, согласно официальным данным.

Джейд Блэкберн и ее муж Майлз из деревни Хизер, недалеко от города Коулвилл, предоставили жилье украинцам и их 13-месячному сыну. Сейчас Джейд говорит, что некоторые владельцы домов по прошествии полугода больше не смогут предоставлять жилье. Сложности главным образом объясняются повышением счетов за потребление электроэнергии.

[ + – ] 24-летний Сачин Кумар и 32-летняя Юлия — семья беженцев из Украины, у которых есть полуторагодовалый сын Арун и которые пытаются стать более независимыми после переезда в Великобританию.

39-летняя Джейд, работающая медсестрой в NHS, совместно с еще одним местным жителем организовала онлайн-группу поддержки, с помощью которой спонсоры и беженцы могут взаимодействовать.

По словам женщины, некоторые из жильцов уедут к Рождеству, другие же изо всех сил пытаются арендовать жилье.

"Некоторым из них удалось найти новые дома, но другие, похоже, остаются. И, думаю, что все закончится тем, что люди просто останутся без крыши над головой. Одному мужчине, который посещает групповые собрания, 65 лет. Он сразу же устроился на работу, но до сих пор не может найти жилье", — пояснила англичанка.

"Знаю, что у некоторых требуют арендную плату за год вперед и без этого отказывают в аренде", — объяснила администратор группы для беженцев из Украины. Она также рассказала, что волонтеры предпринимают усилия, чтобы помочь, а местные власти не всегда идут навстречу. Джейд считает, что это нечестно по отношению к гостям из Украины и называет сложившееся положение postcode lottery — так в Англии называют неравномерное распределение услуг, например медобеспечения, в зависимости от района проживания.

Власти округа Лестершир утверждают, что тесно сотрудничают с районными советами, медицинской службой и другими ведомствами, пытаясь помочь украинцам с жильем, медобслуживанием, образованием, переводом и поиском работы. Сейчас, по данным совета, который распределяет финансирование в рамках инициативы Homes for Ukraine, здесь проживает около 844 зарегистрированных украинских беженцев.

Каждому районному совету выделяется 10 500 фунтов стерлингов (12 048 евро) из расчета на одного человека. Эти средства должны покрывать расходы и помогать беженцам разместиться.

На днях окружной совет объявил, что правительство намерено увеличить сумму "благодарственной выплаты" (350 фунтов стерлингов) для спонсоров, принимающих беженцев, до 450.

Напомним, что 80% украинских беженцев в Нидерландах нашли работу. Большинство живет в крупных городах, таких как Амстердам и Гаага.

Ранее Фокус сообщал, что в Шотландии талантливый украинский беженец выиграл престижный турнир по теннису.