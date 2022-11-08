"Різак для печива": розкрито загадку дивних отворів на тунці, спійманому в Австралії (фото)

За інформацією Австралійського музею, акули-різаки присмоктуються до жертви ротом, а потім починають обертатися — і за допомогою гострих зубів вирізують шматок плоті. Глибоководні акули часто нападають на риб, що попалися на гачок.

Related video

Професійний рибалка та гід Джейсон Мойс, який використовує псевдонім Trapman Bermagui, виловив біля австралійського узбережжя тунця з дивними мітками. Фото своєї знахідки він виклав у Facebook.

"Серйозні укуси різака для печива на цьому тунці", — так підписав користувач свою публікацію, натякнувши на акулу-різака (cookie-cutter shark).

"Дуже можливо, що це сліди укусу акули-різака", — пояснила Інгрід Віссер, біолог та старший науковий співробітник новозеландського дослідницького фонду Orca Research Trust.

Йдеться про невеликих глибоководних акул, чия довжина досягає максимум 43-55 см. У пошуках їжі ночами ці жителі океанських глибин підіймаються ближче до поверхні. Вони щодня мігрують у такий спосіб і пропливають близько трьох кілометрів, після чого знову опускаються на дно.

[ + – ] Укуси зграї акул, що залишилися на тунці

За словами вченого Марка Грейса, на відміну від укусів кальмара чи міног, слід від укусу акули-різака круглої правильної форми та достатньої глибокості.

За інформацією Австралійського музею, акули-різаки присмоктуються до жертви ротом, а потім починають обертатися, і за допомогою гострих зубів вирізають шматок плоті з риби.

Зважаючи на все, до тунця на фото одночасно присмокталися відразу кілька акул-різаків. Ймовірно, як і для будь-якої істоти з нервовою системою, це були болючі ушкодження. Риби часто стають легкою здобиччю акул-різаків, коли трапляється на гачок і не можуть вирватися.

Нагадаємо, що блогеру з Лондона вдалося перехитрити велику білу акулу за допомогою тунця та зняти лякаючі кадри.

Раніше Фокус повідомляв, що човняр з Австралії дивом вижив після того, як акула прокусила човен. Уламки пошкодженого каяка згодом опинилися на березі.