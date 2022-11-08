"Резак для печенья": раскрыта загадка странных отверстий на тунце, пойманном в Австралии (фото)

По информации Австралийского музея, акулы-резаки присасываются к добыче ртом, а затем начинают вращаться, — и с помощью острых зубов вырезают кусок плоти. Глубоководные акулы часто нападают на рыб, попавшихся на крючок.

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Профессиональный рыбак и гид Джейсон Мойс, который использует псевдоним Trapman Bermagui, выловил у австралийского побережья тунца со странными отметинами. Фото своей находки он выложил в Facebook.

"Серьезные укусы резака для печенья на этом тунце", — так подписал пользователь свою публикацию, намекнув на акулу-резака (cookie-cutter shark).

"Очень может быть, что это следы укуса акулы-резака", — пояснила Ингрид Виссер, биолог и старший научный сотрудник новозеландского исследовательского фонда Orca Research Trust.

Речь идет не небольших глубоководных акулах, чья длина достигает максимум 43-55 см. В поисках пищи по ночам эти обитатели океанских глубин поднимаются ближе к поверхности. Они ежедневно мигрируют таким образом и проплывают около трех километров, после чего вновь опускаются на дно.

[ + – ] Укусы стаи акул, оставшиеся на тунце

По словам ученого Марка Грейса, в отличие от укусов кальмара или миног, след от укуса акулы-резака круглой правильной формы и достаточной глубокий.

По информации Австралийского музея, акулы-резаки присасываются к добыче ртом, а затем начинают вращаться, и с помощью острых зубов вырезают кусок плоти из рыбы.

Судя по всему, к тунцу на фото одновременно присосались сразу несколько акул-резаков. Вероятно, как и для любого существа с нервной системой, это были болезненные повреждения. Рыбы часто становятся легкой добычей акул-резаков, когда попадается на крючок и не могут вырваться.

Напомним, что блогеру из Лондона удалось перехитрить большую белую акулу с помощью тунца и снять пугающие кадры.

Ранее Фокус сообщал, что лодочник из Австралии чудом выжил после того, как акула прокусила лодку. Обломки поврежденного каяка впоследствии оказались на берегу.