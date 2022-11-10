Сім'я українки та британця повернулася в Україну із Шеффілда, не знайшовши доступного житла (фото)

Спочатку Джо та Ірина Плейс жили в Шеффілді у родичів та друзів. Вони планували залишитися, але зіштовхнулися з "жахливими" житловими умовами, високою вартістю оренди та зрештою переїхали до Ужгорода.

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Після підвищення орендної плати з боку британських роботодавців сім'я українки та британця, які до війни жили в Україні, повернулися додому, попри воєнні дії. Про це повідомляє Sky News.

Уродженець Шеффілда 29-річний Джо Плейс та його дружина 34-річна дружина Ірина у лютому залишили свій будинок у Києві та переїхали на британські острови.

Через те, що міс Плейс, бувши громадянкою України, приїхала до Великобританії за візою для возз'єднання сім'ї (Ukraine Family Scheme) і те, що мала роботу у Великій Британії, вона не могла подати заявку на участь у проєкті "Будинки для України (Homes for Ukraine).

Спочатку вони зупинилися у родичів та друзів і планували залишитись у місті Шеффілд чи Ноттінгем, але зіткнулися з "жахливими" житловими умовами, високою вартістю оренди та вимогами.

[ + – ] Сім'я українки та британця

Упродовж семи місяців сім'я намагалася знайти постійне житло та зрештою у вересні повернулася до України.

Наразі вони влаштувалися в Ужгороді, попри перебої з електрикою та опаленням та потенційну загрозу російських ракетних ударів.

"Все зводиться до тієї проблеми, що, схоже, практично кожен у Великій Британії зайнятий пошуками житла, — пояснив Джо Плейс. — Ми намагалися об'єднувати наші бюджети й щобільше... наш список вимог був дуже обмежений, доводилося багато в чому відмовляти, йти на компроміси. Все, що ми знаходили хоча б віддалено близьке, було страшним".

Нагадаємо, що українські біженці в англійському Лестерширі можуть стати безпритульними до кінця року. Інакше їм доведеться повернутися до України.

Раніше Фокус повідомляв, що 80% українських біженців у Нідерландах знайшли роботу : більшість із них проживає у великих містах — Амстердамі та Гаазі.