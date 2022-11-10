Семья украинки и британца вернулась в Украину из Шеффилда, не найдя доступного жилья (фото)

Поначалу Джо и Ирина Плейс жили в Шеффилде у родственников и друзей. Они планировали остаться, но столкнулись с "ужасными" жилищными условиями, высокой стоимостью аренды и в конечном итоге переехали в Ужгород.

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После повышения арендной платы со стороны британских работодателей семья украинки и британца, которые до войны жили в Украине, вернулись домой, несмотря на продолжающиеся военные действия. Об этом сообщает Sky News.

Уроженец Шеффилда 29-летний Джо Плейс и его жена 34-летняя жена Ирина в феврале оставили свой дом в Киеве и переехали на британские острова.

Из-за того, что мисс Плейс, будучи гражданкой Украины, приехала в Великобританию по визе для воссоединение семьи (Ukraine Family Scheme) и того, что у нее была работа в Великобритании, он не могла подать заявку на участие в проекте "Дома для Украины" (Homes for Ukraine).

Поначалу они остановились у родственников и друзей и планировали остаться в городе Шеффилд или Ноттингем, но столкнулись с "ужасными" жилищными условиями, высокой стоимостью аренды и требованиями.

[ + – ] Семья украинки и британца

На протяжении семи месяцев семья пыталась найти постоянное жилье и в конечном итоге в сентябре вернулась в Украину.

Сейчас они обосновались в Ужгороде, несмотря на перебои с электричеством и отоплением и потенциальную угрозу российских ракетных ударов.

"Все сводится к той проблеме, что, похоже, практически каждый в Великобритании занят поисками жилья, — пояснил Джо Плейс. — Мы пытались объединять наши бюджеты и более того… наш список требований был очень ограничен, приходилось во многом себе отказывать, идти на компромиссы. Все, что мы находили хотя бы отдаленно близкое, было ужасным".

Напомним, что украинские беженцы в английском Лестершире могут стать бездомными к концу года. В противном случае им придется вернуться в Украину.

Ранее Фокус сообщал, что 80% украинских беженцев в Нидерландах нашли работу: большинство из них проживает в крупных городах — Амстердаме и Гааге.