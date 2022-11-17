Помилуйтеся востаннє: в Англії припиняють вирощувати популярний сорт троянд

Садівники перестають вирощувати деякі з найпопулярніших сортів Англійських троянд. У переході до витриваліших сортів звинуватили зміну клімату та шкідників.

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Англійська троянда зі своїм чарівним ароматом є синонімом до садів у всій країні. Однак через вплив глобального потепління та збільшення кількості шкідників комерційні виробники змушені були відмовитися від декількох сортів найпопулярніших квітів на користь витриваліших та стійкіших до кліматичних умов, повідомляє Mail Online.

Серед тих, які припинив вирощувати David Austin Roses, "Munstead Wood" з пелюстками кольору малини та майже безколючковий рожевий в'юнкий сорт "A Shropshire Lad".

На своєму вебсайті компанія повідомила:" Через кліматичні зміни та еволюцію рослинних хвороб, деякі традиційні сорти не відповідатимуть нашим кожен раз вищим стандартам.

Саме через такі випадки ми змушені відмовлятися від троянд, щоб гарантувати нашим клієнтам тільки найкращі квіти, які розцвітатимуть і даруватимуть найприємніші враження, не залежно від їхніх садівничих навичок чи досвіду".

"Зрештою після оцінки сорт "Munstead Wood" більше не в нашій колекції троянд, однак він назавжди залишиться частиною нашої історії, прокладаючи шлях для багатьох інших квітів, створюючи наступне покоління троянд".

Те ж саме можна сказати і про інший сорт — "A Shropshire Lad".

Троянди погано пристосовані до спекотних та сухих регіонів, але проблема не лише в температурі. Зміна клімату також позитивно впливає на розвиток грибкових шкідників, змушуючи виробників сортів використовувати гени рослин, стійкіших до хвороб. Наприклад, квіти "Munstead Wood". Вперше цей сорт посадили у 2007 році, але, як повідомляється, його майже знищили шкідники. Операційний директор Тім Сміт сказав, що зараз ключовий фактор — вирощування сортів, які стійкі до змін клімату, на противагу тим, які неймовірно розцвітають чи мають гарний аромат.

"Ми не можемо стояти на місці і спостерігати, як хвороби та шкідники еволюціонують, як і зміна клімату, загрожуючи здоров'ю та успіху кількох наших найпопулярніших сортів, — сказав він в інтерв'ю The Guardian. — Це означає повторне випробування всіх наших новинок і навіть зняття з виробництва дуже популярних сортів. І хоча ці рослини ще можуть рости в деяких умовах, в довгостроковій перспективі ми пропонуємо альтернативні сорти, які краще пристосовані до змін довкілля".

У лютому провели дослідження, яке показало, що зараз у Великобританії квіти розцвітають в середньому на місяць раніше через зміну клімату. Дослідники заявили, що їхні висновки "справді тривожні", оскільки деякі види можуть зникнути насамперед внаслідок відсутності пристосованості до еволюції комах та птахів, щоб поділяти їхні стадії розвитку.

Серед поширених рослин, які розцвітають раніше, бузок звичайний, англійський дуб, гіркокаштан та нарцис. Якщо світова температура й надалі збільшуватиметься нинішніми темпами, то весна у Великобританії може розпочатися уже в лютому, вважають експерти з Кембриджського університету.

За словами Саймона Тумера, доглядача живих колекцій у Королівських ботанічних садах К'ю, більшість селекційних робіт з трояндами "спрямовували на відбір привабливих, стійких та ароматних квітів". Однак зараз троянди "менш пристосовані до нових кліматичних умов, тому вразливіші до хвороб".

Замість сортів "Munstead Wood" і "A Shropshire Lad", David Austin Roses тепер рекомендує на своєму сайті і на Ярмарку в Скарборо, стійкі до хвороб рослини, зокрема.

[ + – ] Троянди, названі на честь акторки Джуді Денч

Наприклад, світло-рожеві троянди з традиційним ароматом, виведені у 2003 році. Або квіти абрикосового кольору, створені і названі на честь акторки Джуді Денч.

Компанія вирощує троянди на сімейній фермі у Шропширі уже понад 60 років. Її засновник, Девід Остін, помер у 2018 році, однак його фірма продовжує процвітати.

Гай Бартер, головний садівник RHS, розповів The Guardian: "Окрім пристосовування до змін клімату, також потрібно підібрати рослини, придатні до тієї місцевості, тому дуже жаркі, сухі регіони, які зараз не зовсім підходять для троянд, стануть ще менш такими в майбутньому, тому обиратимуть стійкіші види". За його словами, через зміну клімату "рослини стають вразливішими загалом, а екстремальні умови зроблять певні хвороби поширенішими".