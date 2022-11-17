Полюбуйтесь в последний раз: в Англии прекращают выращивать популярный сорт роз

Садоводы прекращают выращивать некоторые из самых популярных сортов Английских роз. В переходе к более выносливым сортам обвинили изменение климата и вредителей.

Related video

Английская роза со своим волшебным ароматом является синонимом садов, по всей стране. Однако из-за влияния глобального потепления и увеличения количества вредителей коммерческие производители вынуждены отказаться от нескольких сортов самых популярных цветов в пользу более выносливых и устойчивых к климатическим условиям, сообщает Mail Online.

Среди тех сортов, которые перестал выращивать David Austin Roses, "Munstead Wood" с лепестками цвета малины и почти бесколючковый розовый вьющийся сорт "A Shropshire Lad".

На своем вебсайте компания сообщила: "Из-за климатических изменений и эволюции растительных болезней некоторые традиционные сорта не будут соответствовать нашим каждый раз высшим стандартам.

Именно из-за таких случаев мы вынуждены отказываться от роз, чтобы гарантировать нашим клиентам только лучшие цветы, которые будут расцветать и дарить самые приятные впечатления, не зависимо от навыков садовода или опыта".

"В конце концов, после оценки сорт "Munstead Wood" больше не в нашей коллекции роз, однако он навсегда останется частью нашей истории, прокладывая путь для многих других цветов, создавая следующее поколение роз".

То же самое можно сказать и о другом сорте – "A Shropshire Lad".

Розы плохо приспособлены к жарким и сухим регионам, но проблема не только в температуре. Изменение климата также оказывает положительное влияние на развитие грибковых вредителей, заставляя производителей сортов использовать гены растений, более устойчивых к болезням. К примеру, цветы "Munstead Wood". Впервые этот сорт посадили в 2007 году, но, как сообщается, его почти уничтожили вредители. Операционный директор Тим Смит сказал, что сейчас ключевой фактор — выращивание сортов, устойчивых к изменениям климата, в противоположность тем, которые невероятно расцветают или обладают хорошим ароматом.

"Мы не можем стоять на месте и наблюдать, как болезни и вредители эволюционируют, как и изменение климата, угрожая здоровью и успеху нескольких наших самых популярных сортов, — сказал он в интервью The Guardian. — Это означает повторное испытание всех наших новинок и даже снятие с производства очень популярных сортов. И хотя эти растения еще могут расти в некоторых условиях, в долгосрочной перспективе мы предлагаем альтернативные сорта, которые лучше приспособлены к изменениям внешней среды".

В феврале провели исследование, показавшее, что сейчас в Великобритании цветы расцветают в среднем на месяц ранее из-за изменения климата. Исследователи заявили, что их выводы "действительно тревожны", поскольку некоторые виды могут исчезнуть прежде всего из-за отсутствия приспособленности к эволюции насекомых и птиц, чтобы разделять их стадии развития.

Среди распространенных растений, которые расцветают раньше, сирень обыкновенная, английский дуб, конский каштан и нарцисс. Если мировая температура и дальше будет увеличиваться нынешними темпами, то весна в Великобритании может начаться уже в феврале, считают эксперты из Кембриджского университета.

По словам Саймона Тумера, смотрителя живых коллекций в Королевских ботанических садах Кью, большинство селекционных работ с розами "направляли на отбор привлекательных, стойких и ароматных цветов". Однако сейчас розы "менее приспособлены к новым климатическим условиям, поэтому более уязвимы к болезням".

Вместо сортов "Munstead Wood" и "A Shropshire Lad", David Austin Roses теперь рекомендует на своем сайте и на Ярмарке в Скарборо устойчивые к болезням растения.

[ + – ] Рози, созданные и названные в честь актрисы Джуди Денчи

К примеру, светло-розовые розы с традиционным ароматом, выведенные в 2003 году. Или цветы абрикосового цвета, созданные и названные в честь актрисы Джуди Денчи.

Компания выращивает розы на семейной ферме в Шропшире уже более 60 лет. Ее основатель, Дэвид Остин, умер в 2018 году, однако его фирма продолжает преуспевать.

Гай Бартер, главный садовник RHS, рассказал The Guardian: "Помимо приспособления к изменениям климата, также нужно подобрать растения, пригодные к той местности, поэтому очень жаркие, сухие регионы, которые сейчас не совсем подходят для роз, станут еще менее таковыми в будущем, поэтому будут выбирать более устойчивые виды". По его словам, из-за изменения климата "растения становятся более уязвимыми в целом, а экстремальные условия сделают определенные болезни более распространенными".