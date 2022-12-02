"Стали ворогами Христа", — Медведєв про обшуки СБУ в храмах УПЦ МП

Російський політик заявив, що всьому християнському світу варто ставитись до влади України як до ворогів. І пригрозив нещадною відплатою згори.

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв висловився про санкції РНБО щодо діячів Української православної церкви Московського патріархату. Політик стверджує, що у священнослужителів забирається церковне майно і що нібито священики та парафіяни зазнають побиття. Про це Медведєв написав у своєму Telegram-каналі.

"Київські сатаністи дісталися канонічної Української православної церкви. Шукають зв'язку з Російським світом", — йдеться у публікації.

Медведєв також заявив, що переслідування УПЦ МП нібито почалися за колишнього президента України Петра Порошенка.

Він стверджує, що Порошенко пожертвував УПЦ та Мінськими угодами заради переобрання, яке не відбулося.

"Втім, малоросійські президентики і раніше не відрізнялися міцністю віри. Молилися лише на бабло", — заявив Медведєв, додавши, що вірян в Україні змушують до відвідин "правильних" церков.

Колишній російський президент вважає, що київська влада стала ворогами Христа та православної віри і всьому християнському світу варто ставитися до них як до ворогів.

Далі Медведєв нагадав "київським христопродавцям" вірш із книги пророка Єзекіїля 7:9:

"І не пощадить тебе око моє, я не помилую. По поступам твоїм одплачу тобі, й гидоти твої будуть на тобі, і зрозумієте, що я — Господь караючий".

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв пообіцяв врятувати світ від Сатани, а ворогів пригрозив відправити в геєнну вогненну". Політик, до всього іншого, пояснив, чому масштабна війна почалася тільки в 2022, й чому РФ так довго чекала.

Раніше Фокус повідомляв, що Дмитро Медведєв дорікнув США "економічній невірності", заявивши, що США "обійшлися з Європою як з вуличною дівкою".